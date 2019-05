Ferrero: continua la ricerca di operai e altre figure

(L’azienda dolciaria ha rinnovato ad aprile gli annunci di ricerca di operai per gli stabilimenti italiani)

Il gruppo Ferrero ha aggiornato e riconfermato ad aprile gli annunci di lavoro riguardanti la ricerca di operai e tante altre figure diplomate e laureate da inserire presso i propri stabilimenti in Italia.

Lavorare in Ferrero significa operare per la più grande azienda alimentare italiana e una delle più grandi industrie dolciarie al mondo, ciò vuol dire entrare a far parte di una famiglia allargata, che permette a tutti i dipendenti di apprendere e crescere insieme all’azienda, migliorando ogni giorno la qualità della propria vita.

Chi entra a far parte dell’azienda deve avere una mente aperta, approccio proattivo e flessibilità. Ferrero, nata come piccola pasticceria di Alba gestita da Pietro e Piera Ferrero, si è trasformata negli anni in una grande azienda multinazionale. Oggi è presente in 55 paesi e offre lavoro a … continua a leggere