Fervono i preparativi per “Aspettando San Martino” a San Sostene: Enogastronomia e grande musica con Mimmo Cavallaro

La comunità di San Sostene si prepara a celebrare l’autunno e la tradizione con l’evento “Aspettando San Martino”, una serata ricca di sapori tipici e musica popolare, in programma per sabato 8 novembre 2025 in Piazza San Sostene marina.

​L’appuntamento con la festa prenderà il via alle ore 19:00, offrendo al pubblico il meglio della gastronomia stagionale legata alla ricorrenza di San Martino.

Sarà l’occasione perfetta per gustare le prelibatezze della tradizione:

​Panini

​Caldarroste e Vino Novello

​Birra alla spina

Non mancherà l’intrattenimento per i più piccoli con Giostrine e caramelle, rendendo l’evento adatto a tutta la famiglia.

Il Grande Concerto di Mimmo Cavallaro

​Il culmine della serata sarà raggiunto alle ore 21:30 con l’attesissimo concerto di Mimmo Cavallaro. L’artista, noto e apprezzato per la sua capacità di rivitalizzare e diffondere la musica popolare calabrese, salirà sul palco per un’esibizione che promette di far ballare e cantare la piazza.

A fare da cornice all’esibizione del cantautore, ci saranno i SUONI POPOLARI ITINERANTI, che animeranno la piazza prima e dopo il concerto di Cavallaro, garantendo una vera immersione nelle tradizioni sonore locali.

L’evento si configura come una tappa fondamentale per valorizzare la cultura e l’enogastronomia del territorio in un clima di festa e convivialità, celebrando uno dei periodi più suggestivi dell’anno. Un’occasione da non perdere per residenti e visitatori.