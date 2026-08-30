Festa dei Colori 2026: Soverato diventa la capitale del folklore tra carnevali storici e ritmi internazionali

Sabato 5 e domenica 6 settembre 2026

​Una grande parata dei colori con la partecipazione di gruppi provenienti da diversi carnevali di Malta, Misterbianco, Acireale, oltre a delle Bande musicali provenienti dalla Polonia, e un gruppo folk dal Messico, che con i loro coloratissimi e stravaganti costumi, maschere, animeranno due serate Sabato 5 e domenica 6 settembre 2026 nelle vie principali e piazze di Soverato, naturalmente accompagnati da altri gruppi locali vestiti in costume e maschere, da varie scuole di danza.

La festa dei colori 2026 si articolerà in due giornate, Sabato 5 settembre sarà dedicata alle bande musicali e gruppi folk con esibizione in piazza Maria Ausiliatrice;

Domenica 6 sarà prevista la sfilata lungo le vie principali di Soverato dove sfileranno i costumi del carnevale di Misterbianco, le maschere isolate del carnevale di Acireale, gruppi provenienti da Malta, gruppi locali, accompagnante dalla banda musicale proveniente dalla Polonia, dalla Sud Street Band di Trapani (Sicilia), dal gruppo folk dal Messico.

Divertimento, musica, allegria e la simpatia di maschere e costumi gruppi provenienti dai più importanti carnevali del mediterraneo saranno i protagonisti della Festa dei Colori.

Questo evento, sarà un’importante occasione per fare conoscere ai tanti gruppi partecipanti, Soverato e le sue bellezze e caratteristiche paesaggistiche, storiche, culturali e gastronomiche.