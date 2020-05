Festa della Mamma! Naturium regala una bellissima pianta di gerani

Un regalo per tutte le mamme da ritirare gratuitamente presso i nostri negozi di Satriano e Montepaone Lido.

Urban Market “Naturium cibo e natura” in occasione della festa della mamma, omaggia a tutte le famiglie che verranno in negozio domenica 10 maggio dalle 8.30 alle 13.00 una bellissima pianta di gerani, che rappresentano il “conforto” e la rinascita.

Il conforto è un senso di sollievo che si prova dopo un accadimento spiacevole; questa è un’occasione importante per ringraziare le nostre mamme che hanno “sopportato”, con fatica e tanto amore, il peso di questa lunghissima restrizione.

Siamo consapevoli che l’emergenza non è ancora finita, ma che bisogna ripartire, nella speranza che questa restrizione in casa ci abbia fatto capire l’importanza della famiglia e dei valori come l’amicizia e la condivisione.

Vi confessiamo che ci siete mancati moltissimo e vorremmo rivedervi al più presto tutti uniti, finalmente, mamme, mariti e figli al seguito; ci piace rivedervi mentre scegliete, discutete e “vivere la spesa” nei nostri negozi.

Siamo felici che tutto stia andando per il meglio, e questo piccolo omaggio floreale serve a rallegrare il luogo in cui viene messo a dimora.

Auguriamo una bellissima domenica a tutte le famiglie ed in particolare a tutte le mamme!