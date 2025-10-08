Festa della Salsiccia e della Patata: Un weekend di gusto e musica in Sila

​Il Giardino delle Fate di Villaggio Mancuso, Taverna (Sila), si prepara ad accogliere l’atteso evento enogastronomico che celebra i sapori autentici del territorio: la Festa della Salsiccia e della Patata.

L’iniziativa, che fa parte della rassegna “Autunno in Festa in Sila”, promette una giornata all’insegna del gusto, della musica e del divertimento.

​L’appuntamento è fissato per il 12 Ottobre, con l’apertura degli stand gastronomici a partire dalle ore 11:30. I visitatori potranno deliziarsi con le prelibatezze locali, in particolare la celebre salsiccia e le rinomate patate silane, protagoniste indiscusso della manifestazione.

​Musica, Danza e Folklore Calabrese

​Ma la festa non è solo cibo. Ad animare l’evento ci sarà un ricco programma di intrattenimento musicale.

​Si esibiranno i Tarantasound in Tour, un gruppo che porterà sul palco le vibranti sonorità della migliore musica popolare calabrese, garantendo un’atmosfera di folklore e tradizione.

Inoltre, sarà presente la Zuzo Dance per un coinvolgente Live Show che proporrà i migliori hit italiani e la musica popolare. Un connubio perfetto tra tradizione e modernità per far ballare il pubblico.

​La Festa della Salsiccia e della Patata si conferma dunque come una tappa obbligata dell’autunno silano per chi desidera coniugare l’amore per la buona tavola con il piacere della musica e della convivialità.