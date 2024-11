Festa di San Martino da record! Appuntamento a Soverato per Sabato 9 Novembre

Manca ormai pochissimo alla tipica festa dell’autunno soveratese; sabato sera, infatti, la centralissima “Via San Martino” sarà teatro della festa dedicata all’omonimo Santo, dove tra musica e gastronomia il divertimento di certo non mancherà.

Ad aumentare l’attesa e la curiosità, in più, si aggiunge l’attrattiva ideata dalla locale Pro Loco per entrare nel Guinnes dei primati; una torta interamente fatta di polistirolo che sarà composta da ben 5000 tappi per una lunghezza di circa di due metri.

Dopo la vera torta di qualche mese fa, dunque, un’altra occasione per leggere il nome di Soverato nel prestigioso libro dei record mondiali! Non resta dunque che attendere fino a sabato, quando si trascorrerà una serata allegra e… da record!