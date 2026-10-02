Festa di San Roberto Bellarmino 2026: tre giorni fede, musica, spettacolo e intrattenimento a Davoli Marina

Dal 16 al 18 ottobre 2026 il piazzale della Chiesa di San Roberto Bellarmino, a Davoli Marina (CZ), ospiterà la tradizionale Festa di San Roberto Bellarmino, promossa dalla Parrocchia e dal Comitato San Roberto Bellarmino.

Tre giornate dedicate alla comunità ed a tutto il comprensorio, con un programma che alternerà danza, musica dal vivo, intrattenimento, giochi e spettacoli.

La manifestazione prenderà il via venerdì 16 ottobre alle ore 20:00 con l’esibizione delle scuole di danza ASD Ama Danzando e Gladys Dance.

A partire dalle ore 21:30 spazio al divertimento con “Il Cervellone Quiz Show”, con Just Dance, Speed Quiz e karaoke.

Sabato 17 ottobre, alle ore 21:30, sarà la volta della musica dal vivo con il concerto di Povia, protagonista della serata.

Il programma si concluderà domenica 18 ottobre, alle ore 21:30, con l’esibizione musicale dei Quarta Aumentata.

A seguire si terrà l’estrazione dei biglietti della Lotteria 2026, prima del gran finale affidato ai fuochi d’artificio.

Ad accompagnare l’intera manifestazione ci sarà anche Radio Valentina, che sarà in diretta da Davoli Marina in tutte e tre le giornate, raccontando la festa, i suoi protagonisti e l’atmosfera degli appuntamenti attraverso collegamenti e interventi dal luogo dell’evento.

Ogni sera apertura della Locanda ore 19:00 con 200 posti a sedere

La Festa di San Roberto Bellarmino rappresenta un appuntamento di incontro e condivisione per la comunità di Davoli Marina e per quanti vorranno partecipare alle iniziative in programma.

Festa di San Roberto Bellarmino 2026

16, 17 e 18 ottobre 2026

Piazzale della Chiesa di San Roberto Bellarmino

Davoli Marina (CZ)