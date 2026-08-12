Festa e devozione a Vallefiorita: al via i Solenni Festeggiamenti in onore di San Rocco

La comunità di Vallefiorita si appresta a vivere dieci giorni intensi tra fede, tradizione e momenti di intrattenimento civile in occasione dei solenni festeggiamenti dedicati al Santo Patrono e Protettore San Rocco, previsti dal 14 al 23 agosto 2026.

L’evento, organizzato dalla Parrocchia San Sergio e Soci con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale e della Pro Loco, offre un ricco programma celebrativo curato dal Parroco e dal Consiglio Pastorale.

Il Programma Religioso

​I riti religiosi avranno inizio ogni giorno dal 14 al 22 agosto con le Confessioni alle ore 17:00, seguite alle 17:30 dal Santo Rosario con la novena e alle 18:00 dalla Santa Messa con il canto del Responsorio.

Tra gli appuntamenti liturgici più rilevanti:

​Domenica 16 agosto: La Santa Messa verrà celebrata alle ore 18:00 presso il Cimitero per i defunti (non si terrà alcuna celebrazione al mattino in Parrocchia).

​Martedì 18 agosto: Durante la Messa sarà amministrato il Sacramento dell’Unzione degli Infermi.

​Sabato 22 agosto (Vigilia): AI termine della Messa serale si terrà il canto dei Primi Vespri nella solennità del Santo.

Domenica 23 agosto (Solennità di San Rocco): La giornata centrale prevede il Rosario alle 8:00 e la Messa alle 8:30. Alle 10:30 si svolgerà la Messa Solenne con la partecipazione delle autorità civili e la tradizionale offerta del cero votivo da parte del Sindaco. Nel pomeriggio, alle 17:30, prenderà il via la suggestiva Processione con la venerata effige di San Rocco per le vie cittadine.

Il Programma Civile e Intrattenimento

​Gli appuntamenti serali prenderanno il via venerdì 14 agosto alle ore 21:00 con la suggestiva simulazione dell’incendio del Campanile e lo svelamento della tela di San Rocco.

​Piazza Matteotti sarà il fulcro dei grandi spettacoli serali:

​Venerdì 21 agosto (ore 22:00): Concerto del Claus Laugelli Quartet.

Sabato 22 agosto (ore 22:00): Concerto della Vasco Rossi Cover Band, seguito a mezzanotte circa dallo Spettacolo Pirotecnico.

​Domenica 23 agosto (ore 22:00): Concerto della Tribute Band Negramarorock.

Ad allietare le giornate della vigilia e della festa saranno le note del Complesso Bandistico “G. Rossini” della Città di Gioiosa Ionica. Gli allestimenti delle luminarie sono curati dalla ditta “Luminaria Jonica” di Cosimo Tassone (Placanica, RC), mentre gli spettacoli pirotecnici saranno realizzati dalla ditta “Piro Eventi Innovativi” di Angelo Bevacqua (Magisano, CZ).