Festa per la bagnina più giovane d’Italia, è di Montepaone

Si chiama Gabriella Biondo, vive a Montepaone Lido, ha un fisico atletico ed è sempre solare e sorridente, ha appena compiuto 18 anni, non fa la modella ma la bagnina al “Da Da Da Beach Village” di Montauro (Catanzaro).

Nell’era dei social sfrenati, di tiktoker, youtuber e influencer, trovare una ragazza che ama il nuoto e si prodiga ad aiutare gli altri è quasi una chimera. I modi affabili, cortesi e la sua simpatia hanno colpito tutti al “Da Da Da Beach Village” e domenica è stata festa grande per il suo diciottesimo compleanno.

Una festa “allargata” a tutti i frequentatori del rinomato stabilimento catanzarese. Torta-pizza alla nutella e tante bollicine per i “dadaisti” e per Gabriella Biondo con tanto di giro in pattino e tuffo per tributarle un lungo applauso con tanto di coro “tanti auguri a te…”. Gabriella è, certamente, la bagnina più giovane d’Italia.

Ha preso l’abilitazione due anni fa e deve ancora diplomarsi, lo farà il prossimo anno presso l’Istituto Tecnico Scalfaro di Catanzaro ma ha già le idee chiare.

E come i giovani di oggi ama la musica e in particolare Alessandra Amoroso. Fare la bagnina è la sua passione, perché ama stare tra la gente e il suo più che un lavoro è un servizio che presta alla comunità.