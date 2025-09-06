Festeggiamenti dei Santi Medici Cosma e Damiano a Satriano

​La Parrocchia di Santa Maria di Altavilla a Satriano si prepara ad ospitare i solenni festeggiamenti in onore dei Santi Medici Cosma e Damiano, che si svolgeranno dal 18 al 27 settembre 2025.

Il programma dell’evento, ricco di momenti sia religiosi che civili, si preannuncia come un’occasione di profonda fede e aggregazione per la comunità.

​Il programma religioso sarà scandito dalla Novena, che avrà inizio il 18 settembre e proseguirà fino al 27. Ogni sera, i fedeli si ritroveranno per la recita del Santo Rosario, seguita dalla celebrazione della Santa Messa. Le giornate speciali del 26 e 27 settembre saranno dedicate alla solenne celebrazione e alla venerazione delle Reliquie dei Santi Medici.

​Il programma civile offrirà due grandi appuntamenti da non perdere.

​Venerdì 26 settembre si terrà il gran concerto bandistico dei “Due Mari” di Tiirlo, che promette una performance ricca di emozione e di grande qualità musicale. La serata sarà arricchita da uno spettacolare spettacolo pirotecnico.

​Sabato 27 settembre i festeggiamenti si concluderanno con l’attesissimo concerto di Silvia Mezzanotte, cantante nota per la sua potente voce e la carismatica presenza scenica, che illuminerà la piazza con la sua esibizione.

​Questa manifestazione rappresenta per Satriano un momento di grande devozione e comunità, riunendo fedeli e visitatori in una celebrazione condivisa. La chiesa parrocchiale sarà sempre aperta durante i festeggiamenti per accogliere i pellegrini e i fedeli.