Festeggiamenti dei Santi Medici Cosma e Damiano a Satriano

La Parrocchia di Santa Maria di Altavilla a Satriano si prepara ad ospitare i solenni festeggiamenti in onore dei Santi Medici Cosma e Damiano, che si svolgeranno dal 18 al 27 settembre 2025.
Il programma dell’evento, ricco di momenti sia religiosi che civili, si preannuncia come un’occasione di profonda fede e aggregazione per la comunità.
Il programma religioso sarà scandito dalla Novena, che avrà inizio il 18 settembre e proseguirà fino al 27. Ogni sera, i fedeli si ritroveranno per la recita del Santo Rosario, seguita dalla celebrazione della Santa Messa. Le giornate speciali del 26 e 27 settembre saranno dedicate alla solenne celebrazione e alla venerazione delle Reliquie dei Santi Medici.
Il programma civile offrirà due grandi appuntamenti da non perdere.
Venerdì 26 settembre si terrà il gran concerto bandistico dei “Due Mari” di Tiirlo, che promette una performance ricca di emozione e di grande qualità musicale. La serata sarà arricchita da uno spettacolare spettacolo pirotecnico.
Sabato 27 settembre i festeggiamenti si concluderanno con l’attesissimo concerto di Silvia Mezzanotte, cantante nota per la sua potente voce e la carismatica presenza scenica, che illuminerà la piazza con la sua esibizione.
Questa manifestazione rappresenta per Satriano un momento di grande devozione e comunità, riunendo fedeli e visitatori in una celebrazione condivisa. La chiesa parrocchiale sarà sempre aperta durante i festeggiamenti per accogliere i pellegrini e i fedeli.