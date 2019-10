La Regia Arciconfraternita di Maria SS.ma del Rosario di Borgia (CZ) comunica che in occasione dei festeggiamenti di Maria SS.del Rosario giorno 3 Ottobre alle 21:30 in Piazza SS.Rosario si terrà il Concerto di Angelo Famao, giorno 5 Ottobre alle ore 21:30 si terrà il concerto dei Cerseyo sempre in Piazza SS.Rosario e domenica sera alle ore 20:00 Spettacolo Pirotecnico Piromusicale nello Stadio Santa Lucia della ditta MAXIMA Fireworks da Casamassima (BA). Invitiamo tutti a partecipare.