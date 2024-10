Festeggiamenti per gli Erasmus Days al “Guarasci-Calabretta” di Soverato

Come ogni anno, l’indirizzo ITE dell’Istituto Guarasci Calabretta, in occasione degli Erasmus Days, previsti quest’anno dal 14 al 19 ottobre.

Per l’occasione l’Istituto ha preparato grandi festeggiamenti ed una serie di iniziative per celebrare il più noto e longevo dei programmi finanziati dall’UE nell’ambito della mobilità tra paesi comunitari. Gli Erasmus Days rappresentano un momento importante per condividere l’esperienza Erasmus+, far conoscere i risultati dei progetti realizzati all’interno dell’Istituto e le testimonianze degli studenti e dei docenti della scuola che hanno partecipato a un programma Erasmus. Partecipare al Programma Erasmus+ significa godere di un’opportunità senza confini che offre una grande esperienza di vita e di crescita personale.

È quanto hanno comunicato gli studenti dell’ITE, nella giornata del 16 ottobre scorso, in una sala conferenze gremita di alunni delle terze classi della Scuola media “Ugo Foscolo” di Soverato, classi di Soverato e Satriano Laganosa, accompagnati dalle loro docenti, che si sono fatti conquistare dai racconti degli alunni che hanno parlato della loro significativa esperienza in Erasmus e di quanto si siano portati nel cuore.

In questa vasta platea di giovanissimi, gli alunni Cristina Iannone, Andreanò Diana, Migliano Roberta; Palmieri Noemi, Spadea Iris, Nesci Mattia e Ciaccio Barbara, hanno fornito i loro contributi di riflessione sul significato ed il ricordo di questa incredibile esperienza di studio e formazione. Ad affiancare gli studenti, i docenti d’Istituto, coinvolti a vario titolo nelle attività Erasmus.

Ad accogliere gli alunni della Scuola Media, la Prof.ssa Susanna Perri, Collaboratrice del Dirigente Scolastico che ha vissuto la mobilità Erasmus come docente, la Prof.ssa Rossella La Rosa, Responsabile dell’indirizzo Turismo dell’ITE e rappresentante della Commissione Erasmus d’Istituto, la Prof.ssa Stefania Procopio docente di lingua spagnola e membro della Commissione Erasmus che ha accompagnato gli alunni in diverse esperienze all’estero e il Prof Domenico Leuzzi, Funzione strumentale Area Alunni, docente di lingua tedesca e organizzatore di PCTO in Germania.

Numerosissime le mete delle mobilità Erasmus realizzate in questi anni in Francia, Spagna, Portogallo, Irlanda, Inghilterra, Finlandia, Turchia, Malta, con il prezioso contributo di docenti che rappresentano una risorsa fondamentale per la scuola, ricordiamo le prof.sse Connie Castanò, Referente Erasmus e Miriam Cilurzo membro commissione Erasmus e referente Esabac, che pur non avendo potuto presenziare all’evento, rappresentano un punto di riferimento per tutti i programmi Erasmus d’Istituto.

Presente in sala anche la prof.ssa Rosaria Dominijanni, funzione strumentale per l’orientamento che nell’accogliere gli alunni di terza media, ha illustrato quanto sia significativo per il loro futuro, fare una scelta consapevole che possa proiettarli verso l’Europa, approfondendo le competenze linguistiche e la conoscenza delle culture dei vari paesi europei e confrontandosi con diversi sistemi scolastici, condividendo legami, emozioni, risate ed anche momenti difficili e di adattamento che possano farli crescere in un viaggio non solo reale, ma anche un viaggio interiore che li faccia diventare adulti realizzati e consapevoli.

Alla fine della manifestazione i docenti dell’ITE soffermandosi con gli alunni delle terze medie hanno raccolto le loro emozioni e le loro aspettative sul futuro pieno di preoccupazione per la scelta da fare sull’iscrizione del prossimo anno, ma le esperienze degli alunni dell’ITE li hanno resi più consapevoli di dover affrontare con maturità questo momento di cambiamento. Conoscere tutte le attività delle varie scuole vuol dire poter fare una scelta consapevole.

Gli alunni e le alunne con l’entusiasmo tipico della loro età sono ritornati nelle loro aule con una esperienza positiva, le attività ERASMUS e le attività di scambio all’estero possono solo valorizzare le loro abilità.