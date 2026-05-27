Festival Autoretrò – 3° Memorial Lillo Cavallo: dal 30 maggio al 2 giugno 2026 la Calabria protagonista del motorismo storico tra Costa degli Dei e Costa dei Gelsomini

La Calabria si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più prestigiosi dedicati al motorismo storico e alla valorizzazione del territorio: dal 30 maggio al 2 giugno 2026 andrà in scena la decima edizione del Festival Autoretrò – 3° Memorial Lillo Cavallo, manifestazione organizzata da AREMES che negli anni è diventata punto di riferimento nazionale per gli appassionati di auto storiche e cultura automobilistica italiana.

L’edizione 2026 assume un significato particolarmente importante perché celebrerà tre prestigiose ricorrenze: i 30 anni del club AREMES, i 60 anni di ASI – Automotoclub Storico Italiano e il 120° anniversario della fondazione della Lancia, storica casa automobilistica italiana fondata il 27 novembre 1906 a Torino da Vincenzo Lancia.

Saranno quaranta gli equipaggi partecipanti provenienti da dieci diversi club italiani e internazionali. Alla manifestazione prenderanno parte appassionati provenienti da Malta, Sicilia, Marche, Calabria, Puglia, Campania e Lombardia, confermando il crescente prestigio nazionale ed estero dell’iniziativa.

Le vetture protagoniste rappresentano un autentico patrimonio della storia dell’automobile, con modelli costruiti tra il 1936 e il 2003. Tra i marchi presenti figurano Ferrari, Alfa Romeo, Mercedes-Benz, Fiat, Lancia, Maserati e Porsche, oltre alla rarissima Crosley Hot Shot SS, modello di particolare interesse storico e collezionistico.

Grande attenzione sarà dedicata anche al ricambio generazionale e alla partecipazione femminile: sette conducenti avranno meno di quarant’anni e tre saranno donne, segnale concreto di un movimento storico sempre più inclusivo e capace di coinvolgere le nuove generazioni.

L’apertura ufficiale della manifestazione è prevista per sabato 30 maggio a Piazza Italia, dove le vetture storiche saranno esposte dalle ore 08:30 alle ore 12:30. L’organizzazione invita la cittadinanza, gli appassionati e i turisti a partecipare a questo speciale momento inaugurale, che offrirà l’opportunità di ammirare da vicino autentici gioielli dell’automobilismo storico e incontrare gli equipaggi protagonisti del Festival.

Il percorso del Festival attraverserà alcuni tra i borghi più suggestivi e affascinanti della Calabria, tra la Costa dei Gelsomini e la Costa degli Dei. Le tappe interesseranno Reggio Calabria, Pentidattilo, Roccella Ionica, Badolato, Stilo, Gerace, Spilinga e Tropea, unendo cultura, tradizioni, enogastronomia e paesaggi di straordinaria bellezza in un’esperienza immersiva nel cuore della Calabria più autentica.

Tra i momenti più significativi dell’evento vi sarà la partecipazione del Giovanni De Virgilio, ospite speciale della serata di gala in programma lunedì 1 giugno presso il Costa degli Dei Resort. Nell’anfiteatro della struttura sarà inoltre proiettato il film dedicato a Vincenzo Lancia e alla storia della celebre casa automobilistica italiana, in omaggio ai 120 anni del marchio.

Il programma prevede visite guidate, esposizioni statiche delle vetture, incontri istituzionali, degustazioni di prodotti tipici, escursioni lungo la Costa degli Dei e momenti celebrativi dedicati ai protagonisti del motorismo storico.

Il Festival Autoretrò si conferma così non soltanto una manifestazione automobilistica, ma un vero viaggio culturale e identitario alla scoperta della Calabria più autentica, capace di coniugare passione per i motori, promozione territoriale e valorizzazione delle tradizioni locali, attraverso un’esperienza di viaggio ispirata ai valori del turismo lento e sostenibile.