Festival d’Autunno, Pierdavide Carone omaggia Lucio Dalla nella prima nazionale a Soverato

Un omaggio sincero ad una voce eterna. Il Festival d’Autunno, diretto da Antonietta Santacroce, inaugura la Summer Edition con un evento che promette di toccare le corde più intime: la prima nazionale di Caruso e Altre Storie – Tributo a Lucio Dalla, con la sensibilità artistica di Pierdavide Carone.

Mercoledì 6 agosto, alle ore 22, sarà l’Arena Teatro Comunale di Soverato ad accogliere un concerto che è un vero atto d’amore verso la musica italiana.

Due anime creative, distanti nel tempo ma unite da un filo invisibile, si fondono in questa serata per dare voce ai “CambiaMenti. Linguaggi senza tempo”, il cuore pulsante di questa XXII edizione. La sensibilità artistica di Pierdavide Carone proietterà il suo pubblico in un’immersione profonda nella produzione di un artista che ha saputo plasmare parole e melodie immortali, capaci di ridefinire la nostra percezione del mondo.

Un Concerto Che Riaccende Emozioni e Memorie

A dodici anni dalla scomparsa di Lucio Dalla, questo di Pierdavide Carone non sarà un semplice tributo, ma un incontro autentico; un viaggio intriso di ricordi personali, un dialogo tra le canzoni eterne del cantautore bolognese e alcune sue nuove, sincere riflessioni artistiche. A rendere questa esperienza dal vivo indimenticabile, in un concerto immerso in migliaia di candele, la voce avvolgente e distintiva di Carone si fonderà con la potenza maestosa del Coro Lirico Siciliano, un’eccellenza nel panorama corale italiano, diretto con passione dal Maestro Francesco Costa.

A rendere ulteriormente emozionante il concerto sarà la partecipazione del tenore Alessandro D’Acrissa, la cui voce promette di elevare lo spirito del pubblico. Saranno i raffinati arrangiamenti del Maestro Corrado Neri a donare nuova luce ai capolavori di Lucio Dalla, esaltandone la genialità senza tempo con una rilettura artistica che saprà catturare l’anima. Un viaggio emozionante tra Caruso, L’anno che verrà, Piazza grande e altri capolavori del repertorio del cantante bolognese.

Il Legame Indissolubile: Carone e il Suo Maestro

Il direttore artistico Tonia Santacroce esprime la sua soddisfazione per questa apertura: «È motivo di orgoglio aprire la Summer Edition del Festival d’Autunno con un omaggio al grande cantautorato italiano. Il concerto-tributo di Pierdavide Carone non solo porterà buona musica, ma mostrerà alle nuove generazioni un artista che merita di essere conosciuto e ricordato, capace di usare per le sue canzoni veramente un linguaggio senza tempo. Inoltre, è una fortuna avere in cartellone un giovane cantante con un bagaglio artistico importante, che riesce a fondere la sua musica con quella del suo maestro».

“Caruso e Altre Storie” celebra il legame profondo, quasi predestinato, tra Pierdavide Carone e Lucio Dalla. Carone ha sempre custodito gelosamente l’eredità umana e musicale del cantautore bolognese, che fu per lui un mentore prezioso. Un’unione che ha dato vita a brani come “Nanì”, scritto e interpretato a quattro mani nel 2012 e presentato al Festival di Sanremo. “Caruso e Altre Storie” riaccenderà la fiamma di quella collaborazione, creando uno spettacolo dove parole e note si intrecciano in un dialogo ininterrotto tra memoria e contemporaneità.

Un Omaggio Vissuto: L’Essenza di Dalla Nella Voce di Carone

Questo evento, in prima nazionale, sarà un tributo mosso dal cuore. Carone, sul palcoscenico, non imiterà Dalla; piuttosto, lo canterà, vivendolo in prima persona. Con la sua voce cristallina, in ogni brano evocherà l’energia contagiosa tipica dei concerti di Lucio, senza mai farlo apparire come una replica. L’atmosfera unica, tra evocazione e pura creazione, metteranno in evidenza il loro legame profondo e le sue melodie indimenticabili.

“Caruso e Altre Storie” si prefigge anche l’importante missione di avvicinare le nuove generazioni all’opera di Lucio Dalla, un cantautore che ha sempre avuto il coraggio di osare, trasformando in musica le più profonde emozioni.