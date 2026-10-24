Festival del Sud – Vibo Valentia: grande partecipazione per la presentazione di “Diario di bordo Scoppa. Frammenti di un patrimonio perduto” al Castello Normanno Svevo

Si è svolta ieri mattina, nella prestigiosa cornice del Castello Normanno Svevo di Vibo Valentia, nell’ambito del Festival del Sud, la presentazione del volume “Diario di bordo Scoppa. Frammenti di un patrimonio perduto” di Anna de Fazio Siciliano.

L’incontro, inserito nel cartellone degli appuntamenti letterari del Festival che ospita autori e personalità di rilievo nazionale, si è tenuto alle ore 11:15 nella sala dei reperti archeologici.

Sono intervenuti con l’autrice Alfonso Grillo, già Commissario del Parco Naturale Regionale delle Serre che ha cofinanziato la pubblicazione, e il Prof. Ulderico Nisticò.

La presentazione si è rivolta soprattutto a un pubblico scolastico e per questo tutti gli interventi sono stati calibrati per dialogare con i più giovani.

L’autrice Anna de Fazio Siciliano ha raccontato la genesi del libro come una vera avventura abitativa e di ricerca: vivere dentro Palazzo Scoppa, scoprirne le stanze una ad una, respirare i luoghi e ricomporre carte d’archivio per restituire memoria a un patrimonio che oggi versa in stato di abbandono e incuria.

Due i momenti che hanno maggiormente coinvolto i ragazzi: il racconto del gatto trovato per strada e accolto con sé, compagno decisivo nella scelta di prendere casa nel Palazzo, e la leggenda della Baronessa Scoppa, riletta e smentita attraverso le fonti. L’autrice ha condiviso anche un episodio personale vissuto tra sonno e veglia all’interno del palazzo, l’apparizione di una figura vestita di bianco, che la tradizione popolare identificherebbe con l’anima della Baronessa.

Il Prof. Udelrico Nisticò ha posto al centro del suo intervento il valore delle fiabe, delle leggende e dei racconti orali come argini contro la dispersione del patrimonio storico-artistico, sottolineando come il lavoro di Anna de Fazio Siciliano sia esemplare nel ricomporre frammenti – da cui il titolo del libro – e lo ha collegato ai reperti presenti nella stessa sala del Castello, dalle statue acefale alle testimonianze di età greca e romana.

Alfonso Grillo ha, infine, evidenziato il tema centrale della memoria: il volume rispolvera una storia fondamentale per il territorio e dimostra quanto il ruolo dello scrittore e del ricercatore sia cruciale per illuminare una memoria che il tempo e l’incuria rischiano di scalfire.

Grande attenzione e partecipazione da parte degli studenti.

Il libro – Anna de Fazio Siciliano, “Diario di bordo Scoppa. Frammenti di un patrimonio perduto” – Gangemi editore, pubblicazione cofinanziata dal Parco Naturale Regionale delle Serre.