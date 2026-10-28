Fiamme a Satriano, in fumo la pineta marittima

Una ferita profonda, l’ennesima, che si apre nel cuore verde del territorio. Definirlo un semplice disastro rischia di essere persino riduttivo: nelle ultime ore un grave incendio sta devastando la pineta marittima di Satriano, un’area naturale di inestimabile valore ecologico e paesaggistico per l’intera comunità.

​Il rogo, sviluppatosi con drammatica rapidità, sta divorando la vegetazione a ridosso del depuratore consortile, spinto dalle condizioni climatiche e dalla secchezza del terreno.

Sul posto la situazione resta di massima emergenza: il fumo denso ha reso l’aria irrespirabile nelle zone circostanti, mentre l’avanzare del fuoco minaccia di distruggere ettari di macchia mediterranea e alberi che da sempre proteggono la fascia costiera.

Un patrimonio naturale sotto attacco

​La pineta marittima di Satriano non rappresenta solo un polmone verde essenziale per la biodiversità locale, ma anche un baluardo naturale contro l’erosione e un punto di riferimento per residenti e visitatori.

La vicinanza delle fiamme all’impianto di depurazione consortile aumenta inoltre la preoccupazione delle autorità e dei cittadini, facendo temere possibili ripercussioni sulle infrastrutture e sulla viabilità dell’area.

Sul luogo dell’incendio sono in corso le operazioni di spegnimento da parte dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile e dei volontari, costretti a un lavoro estenuante per tentare di circoscrivere il fronte del fuoco e mettere in sicurezza i punti più critici.

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