Fiamme a Satriano, in fumo la pineta marittima

Una ferita profonda, l’ennesima, che si apre nel cuore verde del territorio. Definirlo un semplice disastro rischia di essere persino riduttivo: nelle ultime ore un grave incendio sta devastando la pineta marittima di Satriano, un’area naturale di inestimabile valore ecologico e paesaggistico per l’intera comunità.
Il rogo, sviluppatosi con drammatica rapidità, sta divorando la vegetazione a ridosso del depuratore consortile, spinto dalle condizioni climatiche e dalla secchezza del terreno.
Sul posto la situazione resta di massima emergenza: il fumo denso ha reso l’aria irrespirabile nelle zone circostanti, mentre l’avanzare del fuoco minaccia di distruggere ettari di macchia mediterranea e alberi che da sempre proteggono la fascia costiera.
Un patrimonio naturale sotto attacco
La pineta marittima di Satriano non rappresenta solo un polmone verde essenziale per la biodiversità locale, ma anche un baluardo naturale contro l’erosione e un punto di riferimento per residenti e visitatori.
La vicinanza delle fiamme all’impianto di depurazione consortile aumenta inoltre la preoccupazione delle autorità e dei cittadini, facendo temere possibili ripercussioni sulle infrastrutture e sulla viabilità dell’area.
Sul luogo dell’incendio sono in corso le operazioni di spegnimento da parte dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile e dei volontari, costretti a un lavoro estenuante per tentare di circoscrivere il fronte del fuoco e mettere in sicurezza i punti più critici.