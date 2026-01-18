Fiamme in un’abitazione a Curinga: salvate due bombole di GPL

Attimi di paura nel comune di Curinga, dove un incendio ha colpito un’abitazione privata in località Torrevecchia. Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Lamezia Terme ha evitato che il rogo si trasformasse in una tragedia, circoscrivendo le fiamme prima che potessero distruggere l’intero immobile.

​L’intervento dei soccorsi

​Le squadre del Comando di Catanzaro, supportate da un’autobotte per il rifornimento idrico, sono giunte sul posto dopo l’allarme. Le fiamme avevano già avvolto il locale cucina e intaccato una parte della copertura dell’edificio, che è andata distrutta. Grazie alla rapidità delle operazioni, i pompieri sono riusciti a contenere l’incendio, impedendone la propagazione al resto della casa.

​Messe in sicurezza due bombole di GPL

​Particolare criticità è stata gestita durante le fasi di spegnimento: il personale dei Vigili del Fuoco è riuscito a individuare e recuperare due bombole di GPL situate proprio all’interno della cucina in fiamme. I contenitori di gas sono stati trasportati all’esterno e messi in sicurezza, scongiurando il rischio di esplosioni che avrebbero potuto coinvolgere soccorritori e vicinato.

​Nessun ferito

​Fortunatamente, l’unico occupante dell’immobile era riuscito ad abbandonare l’abitazione autonomamente prima dell’arrivo dei soccorsi. Non si registrano dunque feriti o intossicati. Restano ancora da chiarire le dinamiche che hanno innescato il rogo: le cause dell’incendio sono attualmente in corso di accertamento da parte dei tecnici dei Vigili del Fuoco.