Un confronto di altissimo profilo giuridico e sociale per squarciare il velo su un fenomeno tanto diffuso quanto silenzioso: la violenza assistita intrafamiliare. Questo il tema del convegno “Violenza assistita. La tutela del minore in sede giudiziale e ricadute sul suo sviluppo psicofisico, emotivo e relazionale” promosso dalla FIDAPA BPW Italy – Sezione di Soverato che si è tenuto giovedì scorso nella sala consiliare del Comune di Soverato.

L’iniziativa conferma l’impegno concreto della sezione, guidata dalla presidente Vittoria Lazzaro, nel promuovere la cultura della parità di genere e dell’empowerment femminile, attraverso il dialogo sinergico con le istituzioni e le associazioni. E proprio la presidente Lazzaro, nell’introdurre i lavori, ha sottolineato quanto “la protezione del fanciullo richieda un lavoro di rete autentico, in cui diritto, psicologia, servizi sociali e scuola dialoghino costantemente per salvaguardare il presente e il futuro dell’intera comunità”.

A portare i saluti istituzionali sono intervenuti il sindaco di Soverato Daniele Vacca, il consigliere regionale Ernesto Alecci, la presidente del COA di Catanzaro Vincenza Matacera, la presidente della Camera Minorile di Catanzaro “Primo Polacco” Laura Rosselli, la presidente del CAV “Attivamente Coinvolte” e referente D.i.Re. Calabria Stefania Figliuzzi, accanto alle autorità militari e alle associazioni del territorio.

Moderazione affidata all’avvocata e socia Fidapa Valentina De Pasquale, che ha offerto una lettura integrata del fenomeno, sottolineandone la diffusione ‘nascosta’ e dunque la cruciale rilevanza divulgativa del convegno. Teresa Chiodo, presidente del Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, ha illustrato la sua trentennale esperienza sul campo, soffermandosi sulla “necessità per la magistratura di cogliere i reali segnali di allarme, bilanciando l’effettiva protezione del minore con il diritto alla bigenitorialità e il recupero del genitore, ed evitando automatismi che possano privare il bambino di una figura di riferimento”. Graziella Viscomi, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, ha quindi approfondito il doppio binario di tutela civile e penale, sottolineando “l’importanza dell’ascolto del minore per riconoscere eventuali manipolazioni e prevenire errori giudiziari”.

A completare il quadro, la prospettiva clinica e testimoniale della psicoterapeuta Consuelo Franco e della sociologa Maria Elisabeth Rosanò, socia Fidapa e protagonista del volume “Oltre la paura”. Rosanò, testimone diretta di violenza assistita, ha trasformato in impegno civile l’indicibile trauma di vedere la madre uccisa per mano del padre.

“Chi subisce violenza in casa non deve restare in silenzio. Noi figli restiamo a vivere con il ricordo e le cicatrici di ciò che abbiamo visto; per questo racconto la mia storia – ha sottolineato Rosanò – affinché nessuna donna e nessun bambino si sentano più soli”. Conclusioni di Laura Gualtieri, vicepresidente distrettuale FIDAPA BPW Italy – Distretto Sud-Ovest. Nel richiamare la mission della Fidapa nel superare gli stereotipi culturali, Gualtieri ha “ribadito l’urgenza di un’educazione affettiva strutturale nelle scuole, affinché la prevenzione affianchi l’azione repressiva e le nuove generazioni possano guardare al futuro con fiducia”.