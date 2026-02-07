Fidapa Soverato e Umg insieme per la prevenzione dello spreco alimentare 

In occasione della tredicesima edizione della Giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare, la Fidapa Soverato ha organizzato nei giorni scorsi il convegno La Sostenibilità Ambientale, il diritto e l’etica per un cibo giusto senza spreco.

Un argomento di estremo interesse, che rientra nel tema internazionale FIDAPA BPW Italy, tema di cui è referente Roberta Ussia, past-president di Sezione. L’incontro si è svolto nella sede dell’istituto alberghiero e si è aperto con i saluti di Vittoria Lazzaro, presidente Fidapa Soverato, che ha introdotto sia l’intervento da remoto di Concetta Corallo, past president fidapa Bpw Italy, che le conclusioni di Franca Dora Mannarino, past president Fidapa del distretto Sud Ovest.

Sono intervenuti Daniele Vacca, sindaco di Soverato e Renato Daniele, dirigente dell’Ippseoa di Soverato. Numerose le autorità presenti e i rappresentanti delle associazioni del territorio, tra i quali Pasquale Perronace, presidente di Slow Food Soverato versante Jonico.

Da remoto sono intervenuti Barbara Nappini, presidente di Slow Food Italia e il giornalista Francesco Pungitore, esperto di intelligenza artificiale, che ha illustrato l’applicazione consapevole dell’AI per migliorare la gestione delle risorse nella grande e piccola distribuzione al fine di evitare lo spreco alimentare.

Marisa Gigliotti, referente del gruppo ‘crescita sostenibile’ del distretto Sud Ovest Fidapa, ha richiamato l’attenzione sulle pratiche sostenibili in agricoltura e le azioni di sensibilizzazione sulle abitudini alimentari attraverso la somministrazione di questionari.

La manifestazione è stata patrocinata dal Dipartimento di eccellenza DIGES dell’università Magna Graecia di Catanzaro.

Particolarmente apprezzati gli interventi dei docenti universitari Maria Carlotta Rizzuto, docente di diritto alimentare e Andrea Romeo, docente di filosofia del diritto, che hanno stimolato il dibattito con gli studenti e il pubblico.