Fidapa Soverato in Rosa per la prevenzione del tumore al seno

La Fidapa al fianco delle donne per la prevenzione. Nei giorni scorsi si è svolto nella sala consiliare di Soverato (Cz) un partecipato convegno di alto valore scientifico e sociale, Fidapa in rosa: tumore della mammella. L’abc della prevenzione, organizzato dalla sezione Fidapa di Soverato. I lavori sono stati aperti dalla presidente Vittoria Lazzaro, che ha sottolineato l’importanza di questo evento come primo step di un ciclo dal titolo: “Prevenzione al Femminile”, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica alla prevenzione di patologie che hanno maggiore incidenza nella sfera femminile. Lazzaro ha ringraziato per l’autorevole presenza il sindaco Daniele Vacca, sempre sensibile alle tematiche della sezione Fidapa.

Nel corso dei lavori è intervenuta in collegamento meet Pasqualina Straface, assessore all’inclusione sociale, solidarietà e welfare della regione Calabria. Straface ha illustrato i termini del recente provvedimento regionale “Un Passo in Più” a sostegno concreto delle donne affette da patologie oncologiche e ai relativi caregiver.

Brillanti ed illuminanti sono state le relazioni scientifiche, introdotte e moderate dalla socia Giovanna La Terra che con il suo intervento ha emozionato tutti i presenti. Le relazioni sono state aperte dalla socia Gilda Fusaro, dirigente radiologa e senologa dell’azienda ospedaliera universitaria “Renato Dulbecco” di Catanzaro, che ha posto l’attenzione sull’importanza della prevenzione secondaria sul controllo dell’incidenza del tumore al seno.

A seguire ha preso la parola Alessia Vatrano, dirigente oncologa del presidio Ciaccio – De Lellis, che ha affrontato gli aspetti salienti della prevenzione primaria e terziaria. Toccante l’intervento di Rossella Nasso, autrice dell’opuscolo “Prevenire – Marciare – Restare”: un bellissimo viaggio – guida attraverso il reparto di oncologia dell’ospedale Dulbecco, raccontato con serena semplicità.

L’incontro è stato patrocinato da due importanti associazioni: la Komen Italia, presieduta in Calabria da Francesca Graziano, e l’associazione Angela Serra, sezione Catanzaro, guidata da Antonella Mancuso. La presidente della Fidapa Soverato ha ringraziato per la presenza anche Sara Fazzari, assessore alle politiche sociali del Comune di Soverato, la consigliera Rosalia Pezzaniti e infine il comitato direttivo della sezione cittadina per la collaborazione all’organizzazione dell’evento.