Fidapa Soverato scommette sulle “donne che guidano il futuro”. Successo per l’iniziativa

Nel solco del tema nazionale Fidapa 2025–2027 dedicato alle potenzialità delle donne nel Terzo Millennio, il convegno “Donne che guidano il futuro: Tecnica, Innovazione e Diritto” ha offerto uno spazio di riflessione e confronto sul ruolo sempre più centrale delle donne nei processi di trasformazione economica, tecnologica e sociale.

In un contesto caratterizzato da rapidi cambiamenti, innovazione continua e nuove sfide globali, le competenze femminili rappresentano una risorsa strategica per lo sviluppo sostenibile dei territori, per la crescita delle imprese e per l’evoluzione delle professioni tecniche e giuridiche.

Le donne, attraverso il loro contributo professionale, culturale e imprenditoriale, sono oggi protagoniste di un cambiamento che unisce conoscenza, responsabilità e visione. A dare il benvenuto ai presenti la presidente Fidapa di Soverato, Vittoria Lazzaro, che ha posto l’attenzione sugli obiettivi della giornata di aggiornamento per le professioni tecniche.

A seguire, i lavori sono stati introdotti dalla vicepresidente Eliana Corapi, con un messaggio empatico lanciato ai ragazzi presenti, esortati a sognare e a realizzare il motto inciso sulla borsa-omaggio alle relatrici: “Dream, plan, do! (Sogna, pianifica, realizza!)”.

Sono intervenute la presidente nazionale Fidapa BPW Italy Marcella Desalvo, la presidente del distretto sud-ovest Barbara Visco, la vicepresidente del distretto sud-ovest Laura Gualtieri, il sindaco di Soverato Daniele Vacca e il presidente RPT provincia di Catanzaro, Gerlando Cuffaro.

Le relazioni sono state moderate dalla giornalista Letizia Varano che, a seguire, ha dato la parola all’ingegnere Marika Vasta, all’architetto Maria Varia, all’architetto Gaia Bertolino in collegamento da Londra, all’ingegnere Filomena Cantaffio, all’ingegnere Raffaella Angotti, all’imprenditrice Rachele Procopio e infine alla dottoressa Francesca Gullà della U.O.C. SPISAL dell’Asp di Catanzaro.

Il convegno è stato accreditato dall’ordine degli ingegneri di Catanzaro, dall’ordine degli architetti di Catanzaro, dall’ordine dei geologi della Calabria, dal collegio dei geometri e dall’ordine dei periti industriali e periti industriali laureati della provincia di Catanzaro.

Inoltre, è stato patrocinato dall’Ordine dei dottori agronomi e forestali della provincia di Catanzaro, da Aidia (Associazione Italiana Donne Ingegneri ed Architetti), Foac e Pdg.

La riflessione della Fidapa ha posto al centro dell’attenzione i temi dell’innovazione tecnologica, della sostenibilità ambientale, della trasformazione digitale, della sicurezza sul lavoro e della tutela dei diritti professionali, con particolare attenzione alle nuove forme di leadership femminile.

Una leadership fondata non solo sulla competenza tecnica, ma anche sulla capacità di creare reti, favorire il dialogo interdisciplinare e promuovere modelli di sviluppo inclusivi.

Attraverso il contributo di professioniste provenienti dai settori dell’ingegneria, dell’architettura, dell’imprenditoria, del diritto e della sanità, l’iniziativa ha voluto valorizzare esperienze, buone pratiche e percorsi di eccellenza, offrendo spunti concreti alle nuove generazioni e rafforzando il ruolo delle donne nei luoghi decisionali.

Fidapa BPW Italy, da sempre impegnata nella promozione della parità di opportunità e nella valorizzazione del talento femminile, ha confermato con questo appuntamento la propria missione di associazione attenta al presente e orientata al futuro, capace di interpretare i cambiamenti del terzo millennio come occasione di crescita, innovazione e responsabilità condivisa.