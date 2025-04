Fidapa Soverato, tutela del litorale: sì al patto intergenerazionale

Sì al patto intergenerazionale per la tutela del litorale di Soverato. La proposta lanciata dalla Fidapa di Soverato all’evento Incontro per un patto intergenerazionale per il futuro e la tutela del litorale di Soverato, che si è tenuto venerdì scorso nella sede del Parco marino Baia di Soverato, è stata accolta da tutti gli attori invitati al tavolo dell’incontro. L’evento è stato promosso dalla sezione soveratese della Fidapa presieduta da Roberta Ussia nella settimana verde di AMI (Ambiente mare Italia) e per la giornata sul mare.

Nella sessione della mattina sono intervenuti i veri protagonisti della manifestazione: i ragazzi delle scuole, ovvero le nuove generazioni “firmatarie” del patto. Sono stati premiati, infatti, gli studenti della scuola Don Bosco e dell’istituto Maria Ausiliatrice di Soverato per i lavori sul “Pescato d’arte”, oggetti artistici realizzati con rifiuti raccolti in spiaggia. I lavori dei ragazzi sono esposti nella sala del Museo del mare.

Nella seconda sessione del pomeriggio, moderata dalla giornalista Teresa Pittelli, spazio al convegno con focus sulla tutela della spiaggia e del litorale di Soverato, con le relazioni degli esperti. A inaugurare i lavori in entrambi i momenti i saluti della presidente Ussia e l’introduzione della past president Marisa Gigliotti, referente del tema AMI Ambiente Mare Italia.

E se il sindaco di Soverato, Daniele Vacca, ha sottolineato l’importanza economico-turistica del litorale oltre che paesaggistica, ricordando la riqualifica degli spazi della Lega navale ora sede del parco marino, Pietro Pileci, in rappresentanza dell’ente parchi marini regionali, ha sottolineato quanto strategica sia questa nuova sede come luogo simbolo, laboratorio di attività permanenti di educazione ambientale. Pileci ha inoltre presentato la Carta europea per il turismo sostenibile appena adottata dall’ente parchi. Paolo Palladino, referente Ami, ha illustrato le maggiori criticità riscontrate di recente, tra microplastiche e reti fantasma, così come l’importanza di sensibilizzare i ragazzi fin dalla scuola primaria.

Tra gli esperti, il capitano Marco Colì, comandante della Compagnia carabinieri di Soverato, ha illustrato le azioni di contrasto ai maggiori fattori di inquinamento ambientale poste in essere dai suoi uomini; il tenente di vascello Paolo Amato, comandante della Guardia costiera di Soverato, ha tenuto una relazione sui più moderni strumenti utilizzati a protezione delle aree costiere, tra i quali anche il monitoraggio satellitare; Rossella Stocco, oceanografa e funzionaria Arpacal, ha posto l’accento sull’alta vocazione ambientale e la ricchissima biodiversità delle coste calabresi, ma anche sul problema dell’erosione costiera e sulle best practice per contrastarla; Claudia De Fazio, giornalista e istruttrice subacquea, ha illuminato i presenti sui social network come mezzo di sensibilizzazione e coinvolgimento dei più giovani, anche grazie a influencer ambientalisti ed eco-blogger seguiti dai ragazzi; Anna Melania Sia, docente dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, esperta in diritto della navigazione e di legislazione europea, ha spiegato il concetto di blue economy, in grado di andare oltre l’economia green, con una riduzione a zero dell’impatto negativo dell’inquinamento su mari e oceani; Giusy Altamura, assessora al demanio e all’urbanistica di Soverato, ha infine ricordato che è nostra responsabilità improntare all’educazione ambientale la formazione delle nuove generazioni.

Vivace il dibattito seguito alle relazioni, con interventi come quello di Elena Pistilli, presidente di AMI Cosenza-Tropea e past president Fidapa sezione Cosenza, che ha chiesto incentivi e detassazioni per favorire sport acquatici ideali per il territorio come la vela. Conclusioni di Franca Dora Mannarino, presidente Fidapa del distretto S.O., soddisfatta dell’azione trasversale portata avanti da Fidapa Soverato, in rete con le associazioni, su un tema così cruciale.