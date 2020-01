Fienile in fiamme nella notte a San Vito sullo Jonio, probabile matrice dolosa

Squadre dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Chiaravalle Centrale e sede centrale, sono intervenute questa notte nel comune di San Vito sullo Ionio loc. Lago Acero per incendio fienile.

Interessato dal rogo una struttura in legno e copertura in lamierato. All’interno circa 300 rotoballe, macchine ed attrezzature agricole andate completamente distrutte.

Intervento dei vigili del fuoco, impegnati per circa 8 ore, è valso all’estinzione dell’incendio.

Non si registrano danni a persone.

Sul posto per gli adempimenti di competenza carabinieri della stazione di Cardinale.

Accertamenti in corso circa l’origine dell’incendio. Non si esclude la matrice dolosa.