Film italiani romantici per un appuntamento serale

La filmologia nostrana non sarà forse ricca di effetti speciali o scene d’azione mozzafiato, ma se c’è un campo nel quale siamo riusciti a ritagliarci il nostro piccolo spazietto sulla scena internazionale è proprio quello dei film romantici. Cosa c’è quindi di meglio che una bella serata in dolce compagnia, passata accoccolati vicini a guardare insieme un film di casa nostra, uno di quelli che sanno far innamorare?

Psicologia dell’atmosfera di intimità

L’intimità di coppia è qualcosa di tanto fragile quanto indispensabile per un buon funzionamento della stessa, questa si basa in parte sulla fiducia ed in parte sulla condivisione. Le relazioni che nascono a distanza tramite i siti per appuntamenti raggiungono un livello di intimità superiore in tempi ridotti, proprio perché si vedono soddisfatti i due requisiti di fiducia e condivisione, la fiducia è favorita dal fatto che nei siti d’incontri per sesso l’identità è protetta dalla piattaforma, e non c’è quindi nulla da temere quando si confidano dettagli personali, e questo porta naturalmente ad aprirsi di più e cercare una connessione con l’altra persona senza alzare troppi muri di protezione.

Anche a distanza è possibile guardare un film e poi discuterlo assieme, è un ottimo modo per cominciare ancora prima di essersi incontrati dal vivo a creare situazioni in comune ed argomenti di discussione che naturalmente servono come scusa per imparare a conoscersi meglio. Il momento del primo incontro dal vivo è una situazione magica per qualunque coppia, ma una relazione non si esaurisce certo al primo incontro. Per stare assieme sul lungo periodo e non perdere pezzi per strada è importante continuare a costruire ricordi continuamente.

Perché l’appuntamento al cinema è ancora un’ottima idea per le coppie

Il buio della sala, l’audio avvolgente e la sensazione di essere soli anche quando il cinema è pieno è qualcosa di molto difficile da replicare a casa.

Andare al cinema in coppia è ancora una buona idea, perché al momento non c’è ancora nulla che regali le stesse emozioni e gli stessi livelli di concentrazione. Certo, la tecnologia è andata molto avanti, per cui tra audio dolby surround schermi curvi e pannelli fonoassorbenti ci si può attrezzare rendendo il proprio salotto molto simile ad una sala di proiezione, ma resta pur sempre un surrogato che in quanto tale funziona proprio perché ricorda e vive delle emozioni che il cinema, quello vero, ha lasciato impresso nella mente e nel cuore di chi poi lo vuole sperimentare anche tra le quattro mura domestiche.

Film romantici per un primo appuntamento

Il primo appuntamento è un momento cruciale nella vita di ogni coppia. Per quanto riguarda chi arriva da una storia già intavolata sul piano virtuale, è una strada tutta in discesa perché ormai ci si conosce abbastanza bene e si parte quindi con un notevole vantaggio, ciò non toglie però la magia e l’emozione della serata.

Suggellare il tutto con un bel film romantico da guardare mano nella mano sarebbe sicuramente l’ideale. Ecco alcuni film nostrani che si prestano perfettamente all’occasione:

Sulla stessa onda

Quando l’amore è fresco e spensierato esprime sempre il meglio di sé, questo è un film che racconta una storia d’amore tutta italiana i cui protagonisti, Sara e Lorenzo, sapranno tenervi uniti davanti allo schermo in perenne bilico tra lacrime ed allegria.

Lovers: piccolo film sull’amore

Quattro storie d’amore tutte diverse; eppure, tutte unite da un elemento in comune, la ciclicità dell’amore che tende a ripetersi in tutte le relazioni. Un film che fa riflettere quanto abbandonarsi alla routine sia deleterio per qualunque rapporto, anche il più appassionato.

La ragazza del mondo

Quando cultura, valori di famiglia e religione si scontrano con l’unica forza in grado di tenergli testa: l’amore; la battaglia che ne deriva è sempre qualcosa di epico. L’esito non è mai scontato ma il viaggio vale sicuramente la pena.

Lei disse si

Lei disse si è un film tutto nostrano ma nato nella rete e grazie alla rete. Finanziato in crowdfunding questa pellicola a metà strada tra il film ed il documentario racconta la storia vera di Lorenza ed Ingrid, due ragazze italiane che per sposarsi hanno dovuto viaggiare in Svezia perché da noi non è permesso. Film dai connotati di denuncia ma anche di speranza, ci mostra lo spaccato di un Italia che sta cambiando.

Il nostro cervello tende a fissare un ricordo meglio se ad esso sono legate emozioni, ed i film come la musica sono fantastici per questo scopo. Guardare un bel film, passare una bella serata, commentare quel che si è visto e stare bene assieme non è solo un modo per ricaricare le batterie durante il weekend, ma anche e soprattutto un sistema per rinsaldare il legame di coppia, e ricordarsi reciprocamente perché tra miliardi di persone l’uno ha scelto proprio l’altra e viceversa.