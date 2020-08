Filogaso – Nuova Mostra del vestito della Madonna del Monte Carmelo

Una nuova mostra, dopo Il successo della prima, con la partecipazione di numerosi visitatori accorsi anche dai paesi vicini, avvenuta a Luglio, verrà allestita nei locali di Via Corso Garibaldi dal 13 al 18 Agosto per esporre il nuovo vestito della Madonna Del Monte Carmelo.

Un vestito realizzato in tessuto mille righe di colore avorio fregiato con preziosissimi ricami eseguiti con fili di oro ed argento . Il mantello , di colore celeste chiaro, riporta una frase della supplica da parte dei fedeli alla Madonna per far cessare il terremoto del 7 Febbraio del 1783 che aveva quasi distrutto il paese e confezionato dalle operose mani dei fratelli don Giovanni e Vincenzo Teti dotati di un talento indiscusso e naturale .

Il 16 Luglio, in occasione della ricorrenza della festa della Madonna Del Carmelo, la principale festa del paese particolarmente sentita dai fedeli, era avvenuta, in diretta streaming in collegamento con gli emigrati in Canada ed in Argentina, la cerimonia della vestizione con il nuovo vestito.

La prima vestizione risale probabilmente al momento della costituzione della Congrega della Madonna Del Monte Carmelo avvenuta nel 1621, allorquando, come si evince dal breve papale conservato nella chiesa a Lei dedicata, fu istituita la Confraternita Della Madonna Del Carmelo che conta da sempre molti iscritti..

I vestiti realizzati negli anni e nei secoli successivi, secondo una ricerca di padre Carmelo Silvaggio e da come si evince da alcune foto molto antiche, sono stati numerosi. Il più antico probabilmente risale al 1800, i più recenti al secolo scorso. Uno dei vestiti, anche se sdrucito, conservato attualmente in Chiesa verrà esposto insieme ad altri paramenti sacri nel Museo di Arte Sacra che la congrega intende realizzare quanto prima. Il vestito realizzato dai fratelli Teti , uno dei più belli indossato dalla Madonna, verrà benedetto direttamente da sua Eccellenza il Vescovo mons. Luigi Renzo.

Nicola Iozzo