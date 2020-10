Finanziamenti per la didattica digitale anche per le scuole di Catanzaro e provincia

“In arrivo finanziamenti per la didattica digitale integrata. Nel Decreto Ristori, approvato ieri in Consiglio dei Ministri, infatti, sono stati stanziati ulteriori 85 milioni di euro per la didattica digitale integrata, che permetteranno a stretto giro l’acquisto di oltre 200mila nuovi dispositivi e oltre 100mila strumenti per le connessioni”. A darne notizia è la senatrice Bianca Laura Granato (M5S), componente della commissione permanente Pubblica istruzione e beni culturali.

“Inoltre, grazie ad un decreto firmato ieri dalla Ministra Azzolina, sarà possibile concedere alle scuole secondarie di secondo grado ulteriori 3,6 milioni di euro, per garantire la connessione e, quindi, la didattica digitale integrata a studentesse e studenti che ne fossero ancora privi – spiega ancora -. Cosa significa avere a disposizione risorse per la didattica digitale? Avere la possibilità di acquistare kit e corredi didattici standard e innovativi, strumenti per la didattica digitale integrata, quaderni, astucci, diari: tutti materiali necessari per venire incontro alle necessità delle studentesse e degli studenti meno abbienti delle scuole del primo e del secondo ciclo e dei Cpia, i Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti”.

Tra le scuole che riceveranno i finanziamenti nella provincia di Catanzaro ci sono: l’IS “Enzo Ferrari” di Chiaravalle (1.500 euro); l’IS “De Nobili” di Catanzaro (1.500 euro); IIS “Rita Levi Montalcini” di Sersale (1.500 euro); l’IS “Petrucci-Ferraris-Maresca” (1.500 euro); l’Is “Guarasci-Calabretta” (1.500 euro); il liceo classico ‘Fiorentino’ (1.500 euro); il liceo classico “Galluppi” Catanzaro (1.500 euro); liceo statale “Campamella” Lamezia Terme (2.277 euro); LS “Galileo Galilei” Lamezia Terme” (2.277 euro); IPSSEOA Soverato (1.500 euro); IS professionale alberghiero “Einaudi” (1.500 euro); I.T.E. “De Fazio” Lamezia Terme (2.277 euro); ITE “Grimandi-Pacioli” (1.500 euro); ITT “Scalfaro” (2.277 euro); ITT “Malafarina” Soverato” (1.500 euro); Catanzaro Convitto nazionale “Galluppi” (1.500 euro)”.