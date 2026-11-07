​Finanziamento della Regione Calabria al Comune di Bivongi: priorità alla viabilità e valorizzazione del territorio

​È dei giorni scorsi l’importante notizia dell’assegnazione di un cospicuo finanziamento da parte della Regione Calabria al Comune di Bivongi. Si tratta del concreto risultato del lavoro svolto dall’amministrazione comunale, guidata dalla sindaca Grazia Zaffino, con l’impegno dell’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Calabrese. Il contributo concesso ammonta a 149.743,87 euro.

Le risorse saranno destinate alla realizzazione e alla messa in sicurezza delle strade di viabilità rurale e delle arterie a rischio, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo socio-economico, il rilancio del territorio e la sicurezza della comunità.

Sull’impiego dei fondi, l’assessore Andrea Calabrese ha espresso grande soddisfazione, sottolineando come la dedizione stia portando i suoi frutti e precisando che si darà priorità all’ammodernamento della strada che conduce al monastero di San Giovanni Theristis.

La scelta appare quanto mai strategica: con l’insediamento dei monaci ortodossi, il flusso di pellegrini, turisti e visitatori è cresciuto costantemente, concentrandosi in particolare nei fine settimana durante le funzioni religiose, oltre che in occasione della Pasqua ortodossa e della festa del Santo Mietitore il 23 febbraio.

Sulla stessa linea la sindaca Grazia Zaffino, orgogliosa dell’obiettivo raggiunto, che ha ribadito come questo intervento si sommi ad altri cantieri già avviati sul territorio comunale, tra cui il completamento dell’auditorium, la messa in sicurezza del ponte Migliolo e gli interventi sulla strada per i Vignali.

Resta inoltre un’attesa forte nell’ambiente sportivo locale per l’avvio dei lavori di ammodernamento del campo da calcio con manto in erba sintetica, la cui esecuzione è stata finora rallentata da ritardi burocratici nonostante il finanziamento già stanziato.

Questo contributo rappresenta un segnale concreto per l’intera comunità: residenti, agricoltori, fedeli e turisti. Bivongi, custode di storia, tradizioni millenarie, bellezze naturali e patrimonio spirituale, dimostra così la volontà di investire sul proprio futuro e di valorizzare le eccellenze del proprio territorio.

Mario Murdolo

Bivongi, 7 novembre 2026