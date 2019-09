Finanzieri sequestrano a commercianti cinesi oltre 2.000 articoli contraffatti

Gli uomini della Guardia di Finanza di Lamezia Terme hanno sequestrato oltre 2000 prodotti contraffatti. I baschi verdi lametini, nel corso di un controllo ad un esercizio commerciale condotto da persone di nazionalità’ cinese, hanno individuato migliaia di articoli artatamente contraffatti, in prevalenza cancelleria per bambini, mesi in mostra per la vendita. Gli articoli recavano noti loghi dei personaggi dei cartoni animati di ​​Walt Disney, della Marvel e di tanti altri in voga tra i più giovani.

I finanzieri hanno anche rinvenuto sugli scaffali numerose confezioni di profumi che riportavano, alterati ad arte, i nomi e i colori di famosi brand del settore. al termine del controllo, le fiamme gialle hanno così sottoposto a sequestro penale oltre 2000 articoli e denunciato alla procura della Repubblica di Lamezia Terme la titolare della ditta per i reati di contraffazione e ricettazione.