Finge di soccorrere donna colta da malore e la deruba, 32enne denunciato

Colta da un malore mentre era alla guida dell’auto, è stata derubata da un finto soccorritore. La Polizia di Stato ha individuato e denunciato il responsabile.

La squadra volante della Questura di Crotone è intervenuta in Piazza Beata Vergine del Carmelo, nel centro della città, dov’era stata segnalata la presenza di una anziana signora che, dopo essere stata colta da malore, ha subito un furto.

Nella circostanza, la vittima era stata soccorsa da un cittadino marocchino di 32 anni, A.H., che, fingendo di soccorrere la vittima, le ha sottratto dalla borsa il portafogli contenente 400 euro precedentemente prelevata dall’ufficio postale e alcuni documenti, per poi dileguarsi velocemente.

La donna, dopo essere stata soccorsa e trasportata dal personale sanitario in ospedale, è stata raggiunta dagli operatori della squadra volante, ai quali ha riferito di aver subito il furto, fornendo un identikit del malfattore.

Sono scattate le ricerche fino a quando il cittadino straniero indicato come responsabile del reato è stato individuato e denunciato per furto aggravato, avendo approfittato delle circostanze personali in cui versava la vittima per portare a compimento la sua condotta criminale.

Per di più, al momento del controllo l’uomo è stato trovato in possesso di 0,72 grammi di hashish.