Finisce fuori strada con l’auto sulla Statale 106, muore un19enne

Un 19enne di Corigliano è morto, la notte scorsa, in un incidente sulla strada statale 106 Ionica in contrada Toscano Ioele a Corigliano Rossano. Il ragazzo era a bordo della sua Fiat 500, quando, per cause in corso di accertamento, è sbandato ed è finito fuori strada.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 ed i carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano Rossano. La vittima stava rientrando a casa dopo aver trascorso la serata nell’area urbana di Rossano. In corso gli accertamenti da parte dei carabinieri per stabilire la dinamica dell’incidente.

“Questo il volto di LUCA LAUDONE, 19 anni, aveva tanti sogni e belle speranze che, in pochi attimi, sono svaniti via per sempre nell’ennesimo incidente mortale sul famigerato asfalto della strada Statale 106… Un ragazzo giovane che aveva tanti sogni nel cuore che in un attimo sono svaniti via per sempre.

Oggi la Calabria intera perde, per l’ennesima volta, uno dei suoi giovani figli migliori…! Questo è l’ennesimo fallimento per ognuno di noi e per questa cosiddetta “società civile” incapace di assumere scelte che possano risolvere problemi che provocano morte e dolore da decenni…! L’Organizzazione di Volontariato Basta Vittime Sulla Strada Statale 106 rivolge un pensiero alla Famiglia adesso pensa nel dolore più profondo e drammatico, ai parenti ed agli amici tutti…

Un abbraccio ideale a tutti gli amici della comunità amica di CORIGLIANO-ROSSANO che adesso soffrono per la scomparsa di questo ragazzo! Poi un invito a tutti gli iscritti al gruppo ed alla nostra pagina: una PREGHIERA (laica, cattolica, e di qualsiasi religione), affinché tutti riescano ad avere la forza necessaria per superare questo difficile momento. Basta un minuto del nostro tempo che di sicuro non sarà sprecato”.