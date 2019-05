Finita l’emigrazione dei pazienti dermatologici calabresi

Successo per il Convegno del dott. Valenti che ha riunito l’eccellenza della dermatologia calabrese

La dermatologia in Calabria ha fatto passi da gigante negli ultimi dieci anni, a conferma che, facendo rete, si è automaticamente elevata la qualità dei dermatologi che operano sia pubblicamente che privatamente e, per questa ragione, si può affermare che l’emigrazione dei pazienti per problemi dermatologici è terminata.

E’ quanto è emerso dal V Convegno “Dermatologia senza confini” – presieduto dal dott. Giancarlo Valenti, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Dermatologia dell’Ospedale Pugliese-Ciaccio – che quest’anno ha assunto il sottotitolo “Dermato-Calabria”.

“Siamo molto soddisfatti – ha affermato il dott. Valenti – perché abbiamo riunito le eccellenze in campo dermatologico di origini calabresi e operanti in Calabria ma anche molto presenti e apprezzate su tutto il territorio nazionale. Il nostro lavoro è stato premiato perché tutti i temi trattati hanno suscitato grandissimo interesse con un numero elevato di presenze. Abbiamo proseguito il percorso, tracciato negli anni, di avviare un confronto tra gli specialisti sugli sviluppi terapeutici e sulle innovazioni tecnologiche relative alle più importanti patologie in ambito dermatologico.”

“Il convegno svoltosi al Best Western Perla del Porto – ha proseguito Valenti – si è confermato un appuntamento di alto spessore scientifico. Si è puntualizzata, ad esempio, con la presenza della dott.ssa Rosanna Mirabelli, direttore dell’Oncologia dell’ospedale “Pugliese-Ciaccio”, l’esperienza positiva per il melanoma le cui innovazioni, dal punto di vista terapeutico, permettono di migliorare la salute del paziente se non di salvarne la vita; senza dimenticare l’importanza della diagnosi precoce. E poi, il prof. Antonio Costanzo e il prof. Riccardo Borroni, rispettivamente docente ordinario e associato all’Humanitas di Milano, hanno relazionato sulla psoriasi e dermatite atopica, anticipando tutte le prossime novità della terapia biologica già in atto da alcuni anni.”

Nelle due giornate di lavori si sono susseguite diverse sessioni incentrate su “Dermatologia Allergologica e Autoimmunitaria”, “Innovazione tecnologica in dermatologia”, con una sezione speciale dedicata ai giovani dermatologi.

All’inaugurazione è intervenuto il direttore generale della A.O. “Pugliese-Ciaccio” che ha sottolineato l’impellente necessità di creare una rete ospedaliera e territoriale e che iniziative importanti, come il convegno di dermatologia del dott. Valenti, siano un incentivo per agire in tale direzione.

Tra i prestigiosi relatori, presente anche il dott. Antonio Cristaudo, gia presidente Adoi e responsabile della Dermatologia Allergologica dell’Istituto San Gallicano di Roma, che ha evidenziato “l’elevato livello del programma scientifico proposto per il convegno e la numerosa presenza registrata, a conferma della sensibilità dei dermatologi calabresi a voler approfondire maggiormente le proprie conoscenze, per essere sempre più vicini alle esigenze dei pazienti”.

La Segreteria Organizzativa del Convegno è stata gestita dalla Present&Future.