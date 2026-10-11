Finto incidente dello specchietto al camperista: truffato per mille euro. Denunciati due uomini

Un sorpasso, un incidente inscenato e una richiesta di risarcimento costata mille euro alla vittima. È l’incubo vissuto da un turista proveniente dal Nord Italia in vacanza con il camper a Tropea e dintorni che i Carabinieri della Stazione di Tropea sono riusciti a ricostruire identificando gli autori del reato e denunciando a piede libero due uomini di Lamezia Terme, ritenuti responsabili di truffa in concorso.

In particolare, a seguito della denuncia sporta dal malcapitato, i militari hanno avviato le indagini nell’immediatezza e grazie anche ad alcuni sistemi di videosorveglianza presenti in area, sono riusciti ad accertare che i due uomini, a bordo di un’auto, avevano sorpassato il camper, simulato un sinistro stradale e indotto a far credere al conducente di aver provocato un danno per il quale richiedevano un ristoro immediato.

La vittima, spaventata e colta di sorpresa, accettava la richiesta dei malfattori versando la somma richiesta, di mille euro, mediante bonifico bancario.

La serrata attività d’indagine condotta dai militari ha consentito di ricostruire l’accaduto e di risalire all’identità dei due presunti responsabili, deferiti alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia guidata dalla Dott.ssa Concettina Iannazzo.

Il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari e le ipotesi accusatorie dovranno essere sottoposte al vaglio dell’Autorità Giudiziaria. Le persone denunciate devono ritenersi non colpevoli sino a sentenza irrevocabile di condanna.