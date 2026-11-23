Un sito contraffatto che imita l’Agenzia delle Entrate, una prima applicazione apparentemente innocua e, infine, un falso aggiornamento dell’app IO da scaricare manualmente. È il meccanismo a più fasi di una campagna di phishing che prende di mira gli smartphone Android, con l’obiettivo di sottrarre credenziali bancarie, messaggi SMS e codici OTP di autenticazione.
L’allarme è stato diffuso dall’Agenzia delle Entrate dopo l’analisi tecnica condotta dal CERT-AGID (il Computer Emergency Response Team dell’Agenzia per l’Italia Digitale). Dietro il presunto aggiornamento si nasconde Mirax, un malware che unisce le funzioni di banking trojan a quelle di Remote Access Trojan (RAT), aprendo la strada anche al controllo remoto del dispositivo compromesso.
Come funziona la truffa in più passaggi
La campagna si distingue per l’uso di tecniche di occultamento ed evasione studiate per aggirare i sospetti dell’utente e colpire in modo mirato:
Riconoscimento del dispositivo: Il portale fraudolento rileva il sistema operativo di chi visita la pagina e propone il download dell’applicazione malevola esclusivamente agli utenti Android, mostrandosi apparentemente innocuo su altri dispositivi.
Installazione a stadi: Il percorso è diviso in più fasi. Un primo passaggio serve a guadagnare la fiducia della vittima e a spingerla verso l’installazione di un secondo pacchetto .apk, dove sono concentrate le funzioni più pericolose.
Il falso aggiornamento dell’app IO: L’utente viene indotto a installare un presunto aggiornamento dell’app IO, reso più credibile anche da diciture ingannevoli come “Verified by Google Play Protect”.
Il vero obiettivo dell’attacco: non si tratta solo di una pagina civetta per carpire una password al volo, ma dell’installazione di un vero e proprio malware capace di osservare e manipolare ciò che accade sullo smartphone.
Cosa può fare Mirax sullo smartphone
Una volta installato, Mirax opera combinando due anime pericolose: quella di banking trojan e quella di Remote Access Trojan.
Secondo quanto emerso dalle analisi, il malware può abusare dei servizi nativi di accessibilità di Android — funzioni pensate in origine per supportare gli utenti con disabilità o esigenze specifiche — per sovrapporre schermate fraudolente alle applicazioni legittime e intercettare così dati sensibili durante la digitazione, come credenziali di accesso e informazioni bancarie. Inoltre, può intercettare SMS e codici OTP, trasmettendoli agli attaccanti e consentendo il controllo da remoto del telefono infetto.
Come difendersi ed evitare il contagio
L’Agenzia delle Entrate e il CERT-AGID richiamano l’attenzione su alcune regole fondamentali per proteggersi:
1. Verificare sempre l’indirizzo web: Il dominio istituzionale dell’Agenzia delle Entrate è esclusivamente agenziaentrate.gov.it. In caso di dubbi su comunicazioni o avvisi ricevuti, conviene consultare la sezione “Focus sul phishing” sul sito ufficiale o rivolgersi ai canali istituzionali.
2. Niente download manuali di file APK da link o siti esterni: Applicazioni e aggiornamenti ufficiali vanno scaricati e aggiornati soltanto tramite gli store ufficiali, mai tramite file .apk proposti da pagine web sospette o link ricevuti in messaggi.
3. Prestare massima attenzione ai permessi richiesti: Diffidare di richieste anomale di attivazione dei servizi di accessibilità o di installazione di app provenienti da origini sconosciute.