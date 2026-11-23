​ Un sito contraffatto che imita l’Agenzia delle Entrate, una prima applicazione apparentemente innocua e, infine, un falso aggiornamento dell’app IO da scaricare manualmente. È il meccanismo a più fasi di una campagna di phishing che prende di mira gli smartphone Android, con l’obiettivo di sottrarre credenziali bancarie, messaggi SMS e codici OTP di autenticazione.

L’allarme è stato diffuso dall’Agenzia delle Entrate dopo l’analisi tecnica condotta dal CERT-AGID (il Computer Emergency Response Team dell’Agenzia per l’Italia Digitale). Dietro il presunto aggiornamento si nasconde Mirax, un malware che unisce le funzioni di banking trojan a quelle di Remote Access Trojan (RAT), aprendo la strada anche al controllo remoto del dispositivo compromesso.

Come funziona la truffa in più passaggi

​La campagna si distingue per l’uso di tecniche di occultamento ed evasione studiate per aggirare i sospetti dell’utente e colpire in modo mirato:

​Riconoscimento del dispositivo: Il portale fraudolento rileva il sistema operativo di chi visita la pagina e propone il download dell’applicazione malevola esclusivamente agli utenti Android, mostrandosi apparentemente innocuo su altri dispositivi.

​Installazione a stadi: Il percorso è diviso in più fasi. Un primo passaggio serve a guadagnare la fiducia della vittima e a spingerla verso l’installazione di un secondo pacchetto .apk, dove sono concentrate le funzioni più pericolose.

​Il falso aggiornamento dell’app IO: L’utente viene indotto a installare un presunto aggiornamento dell’app IO, reso più credibile anche da diciture ingannevoli come “Verified by Google Play Protect”.

​Il vero obiettivo dell’attacco: non si tratta solo di una pagina civetta per carpire una password al volo, ma dell’installazione di un vero e proprio malware capace di osservare e manipolare ciò che accade sullo smartphone.

​Cosa può fare Mirax sullo smartphone

​Una volta installato, Mirax opera combinando due anime pericolose: quella di banking trojan e quella di Remote Access Trojan.

​Secondo quanto emerso dalle analisi, il malware può abusare dei servizi nativi di accessibilità di Android — funzioni pensate in origine per supportare gli utenti con disabilità o esigenze specifiche — per sovrapporre schermate fraudolente alle applicazioni legittime e intercettare così dati sensibili durante la digitazione, come credenziali di accesso e informazioni bancarie. Inoltre, può intercettare SMS e codici OTP, trasmettendoli agli attaccanti e consentendo il controllo da remoto del telefono infetto.

​Come difendersi ed evitare il contagio

​L’Agenzia delle Entrate e il CERT-AGID richiamano l’attenzione su alcune regole fondamentali per proteggersi:

1. Verificare sempre l’indirizzo web: Il dominio istituzionale dell’Agenzia delle Entrate è esclusivamente agenziaentrate.gov.it. In caso di dubbi su comunicazioni o avvisi ricevuti, conviene consultare la sezione “Focus sul phishing” sul sito ufficiale o rivolgersi ai canali istituzionali.

2. Niente download manuali di file APK da link o siti esterni: Applicazioni e aggiornamenti ufficiali vanno scaricati e aggiornati soltanto tramite gli store ufficiali, mai tramite file .apk proposti da pagine web sospette o link ricevuti in messaggi.

3. Prestare massima attenzione ai permessi richiesti: Diffidare di richieste anomale di attivazione dei servizi di accessibilità o di installazione di app provenienti da origini sconosciute.