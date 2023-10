Fiori bianchi per Te, il messaggio contro ogni violenza di genere

Un serio incontro di una domenica del 15 ottobre 2023 presso l’area Inprimi(S) al Parco della Biodiversita’ di Catanzaro, per affrontare il fenomeno piu’ preoccupante che in questo nostro tempo “colpisce” sopratutto le donne.

La mirabile iniziativa promossa dalla nota Associazione catanzarese “EXENCE LIVE”, con il patrocinio del Consiglio Regionale della Calabria, ha divulgato alle 17:30 e ininterrottamente, per circa 2 ore, il tema sulla violenza di genere sul circuito streaming “CATANZARO VILLAGE”, lasciando ancora disponibile l’importante contenuto sempre sull’ omonima pagina facebook.

Si vuol così trattare una nuova esperienza di tipo “social” che ha fatto ricevere e partire autorevoli riflessioni, divenendo pregna di video messaggi e “dolci” pensieri provenienti da tutta Italia. Ecco immancabile l’ intervento dello stimato attore Sebastiano Somma, stessa cosa per il suo collega Andrea Roncato, fino all’ abbraccio, proveniente da Lecco, del simpaticissimo ma profondo Don Bruno Maggioni.

Il Presidente John Nistico insieme alla moglie e conduttrice della stessa diretta Streaming Valentina Vono, ringraziano i presenti accorsi al tavolo del dibattito, per aver dimostrato enorme capacità nell’affrontare l’argomento cosi’ dilagante e delicato per le sue molteplici sfaccettature.

Gli interventi si sono susseguiti in una comunicazione “esperta” con l’ On. le Avv. to Silvia Vono, Dott. Gianni Parisi Consigliere Comunale di Catanzaro, Dott. ssa Maria Teresa Notarianni Giornalista, Amerigo Marino Tenore, Andrea Paonessa Cantante Regista.

In onda streaming ogni web spettatore ha potuto esprimersi liberamente, condividendo con i propri amici questo incontro non solo a distanza, anzi, il tutto ha avuto notevole forza per le ulteriori riflessioni ricevute e poi trasmesse sulla piattaforma solidale catanzarese, da Padre Piero Puglisi e il Dott. Filippo Capellupo, cosi’ sentite da meritare l’ apprezzamento di tutti.

La Calabria si manifesta cosi’ senza indugio davanti al dolore lasciato da chi commette omicidi e crimini contro i piu’ fragili, a dimostrarlo e’ l’ insieme di varie Associazioni che accolgono chi chiede aiuto, poiche’ in questa occasione di dialogo non sono mancati gli appelli affinche’ nessuno patisca indifferenza, abbandoni e solitudine. Tra le note della canzone che ha dato il titolo “FIORI BIANCHI PER TE”, fino alle esecuzioni eseguite dal Tenore Amerigo Marino con il brano “MALIA”, dal Regista e Cantante Andrea Paonessa con “LIBERTA'”, il profumo della “salvezza” ha mosso il rispetto della vita contro ogni innaturale aggressione, quale ritorno, dunque, al vivere “umano”.

Sappiamo di esserci stati, replica il Presidente Nistico’, esprimendo immensa gratitudine alla fermezza dimostrata con celerita’ dal Presidente del Consiglio Regionale On. Dott. Filippo Mancuso, nel voler raggiungere con ogni mezzo di comunicazione, chi deve “arrestare” ogni impeto di rabbia sul motivo ben chiaro di una sigla che senza alcun timore, canta e cantera’ quei FORI BIANCHI PER TE, che te ne vai e vivrai la tua vita con lui…