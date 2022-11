Firenze Marathon, festa per 6.500: due gli atleti della Poliporto Soverato

Firenze Marathon, festa per 6.500. Record italiano di atleti arrivati al traguardo e tra essi anche due atleti della Poliporto Soverato i fratelli Gianfranco e Daniele Procopio.

Domenica 27 novembre 2022 è il giorno della Firenze Marathon, giunta all’edizione numero 38. Alla partenza in piazza Duomo presente anche il presidente nazionale della Federatletica Stefano Mei

Gli atleti, con una temperatura ideale di circa 10 gradi, sono partiti in direzione piazza San Marco per poi imboccare i viali di Circonvallazione completando poi l’anello di 42 km e 195 metri, dopo aver percorso il Parco delle Cascine, l’Oltrarno, la zona sportiva del Campo di Marte (col passaggio all’interno della pista dello stadio di atletica Luigi Ridolfi) e aver toccato di fatto tutti i principali monumenti della città transitando quasi senza soluzione di continuità tra due ali di folla festante.

I portacolori della Poliporto Soverato hanno concluso i 42 km e 195 metri con tempi di tutto rispetto, Gianfranco con real time 3h25’30” per soli 15” non migliora il suo personale sulla distanza, ma questa perfomance è il risultato dei sacrifici quotidiani che un atleta lavoratore fà per potersi allenare con continuità.

Daniele nonostante qualche inconveniente nel corso della preparazione con un real time di 3’26’56” migliora il suo personale di oltre 20′.

Per la Poliporto Soverato ancora due appuntamernti per chiudere la stagione agonistica nel migliore dei modi, domenica 4 dicembre gli atleti Ettore Soluri (presidente della società), Cosimo Lagani, Salvatore Carioti, Santino Gualtieri e Giuseppe Caliò saranno impegnati alla prestigiosa Valecia Marathon e poi 11 dicembre tutta la squadra chiuderà la stagione a Mirto Crosia per la decima e ultima prova del Gran Prix Regionale Master di corsa su strada.