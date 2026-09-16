Fisco, addio al bollo auto e moto: il Governo cancella la tassa per il 70% dei veicoli

Giro di vite sui tributi automobilistici: il Consiglio dei ministri interviene in modo radicale sul bollo auto, cancellando la storica tassa di possesso per le vetture di piccola e media potenza e per tutti i motocicli. La misura punta ad alleggerire il carico fiscale sulle tasche delle famiglie e sui lavoratori che utilizzano questi mezzi per gli spostamenti quotidiani.

​L’impatto del provvedimento è imponente. La novità interesserà oltre il 70% del parco auto in circolazione, garantendo l’esenzione a circa 14,5 milioni di veicoli.

​I punti chiave della misura

​Veicoli interessati: Auto di piccola e media potenza e la totalità dei motocicli.

​Limite dell’agevolazione: L’esenzione sarà riconosciuta per un solo veicolo a cittadino. Chi possiede più mezzi dovrà quindi continuare a versare la tassa sui veicoli secondari.

​Obiettivo fiscale: Ridurre la pressione fiscale della proprietà sui mezzi adibiti al trasporto di tutti i giorni.

​Rilevante l’entusiasmo della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che a margine del vertice ha rivendicato con forza la paternità della decisione: “Oggi il Governo cancella una delle tasse più odiate dagli italiani”.

​L’intervento segna un cambio di passo nella gestione delle imposte sulla mobilità, trasformando una promessa politica ricorrente in un provvedimento concreto destinato a cambiare il bilancio di milioni di contribuenti.