Flex Gym di Soverato, un punto di riferimento per il bodybuilding: l’incontro con i campioni Gabriele Galli e Solange

Il mondo del bodybuilding e del fitness ha trovato un punto di riferimento d’eccezione a Soverato. Il Flex Gym, soprannominato la “palestra delle star” dal suo creatore Gianni Sgrò, ha recentemente ospitato due figure di spicco: il campione internazionale di bodybuilding Gabriele Galli e l’esperta di fitness Solange.

L’incontro, immortalato in un’intervista, ha messo in luce non solo la dedizione necessaria per eccellere nello sport, ma anche l’importanza di una mentalità da campione.

Gabriele Galli, campione riconosciuto a livello internazionale e, sorprendentemente, ingegnere informatico, ha condiviso la sua filosofia sul bilanciamento tra carriera e sport. Secondo Galli, la vera competitività non risiede solo nei muscoli, ma è guidata dalla mente.

Ha sottolineato come il suo spirito competitivo si manifesti in ogni attività che intraprende e ha ribadito il valore dell’impegno costante, spiegando che “mettere il 100% ogni giorno” è la chiave per ottenere risultati straordinari.

L’intervista ha anche evidenziato un aspetto fondamentale del percorso di un atleta: il valore non si trova solo nella vittoria finale, ma nel duro lavoro e nei miglioramenti quotidiani ottenuti durante l’allenamento.

Gianni Sgrò ha presentato anche Solange, una nota personalità del fitness di Catanzaro. Solange, ex giocatrice di pallavolo e ora conosciuta come Sole Functional Trainer, ha espresso grande apprezzamento per l’atmosfera e le attrezzature all’avanguardia del Flex Gym.

La discussione si è conclusa con un richiamo cruciale all’importanza di un approccio olistico al fitness, sottolineando che una corretta alimentazione rappresenta il 70% dei risultati desiderati.

L’evento ha confermato il Flex Gym come un luogo in cui la passione per lo sport si unisce a un ambiente professionale e stimolante, attirando atleti e appassionati da ogni parte.

