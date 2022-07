FlixBus annuncia un nuovo potenziamento di rete nel Catanzarese a supporto del turismo

Anche per l’estate 2022, FlixBus punta sulla Calabria e sulla provincia di Catanzaro, potenziando i collegamenti con Catanzaro e Lamezia Terme ed estendendo la propria rete anche alle stazioni balneari di Catanzaro Lido, Sellia Marina, Botricello e Cropani, a beneficio dei bagnanti in arrivo dalle altre regioni italiane e del territorio stesso.

Il lancio di queste rotte consentirà di moltiplicare gli itinerari possibili verso la Calabria, favorendo la circolazione dei turisti sul territorio per valorizzare al meglio il diversificato patrimonio storico-culturale e paesaggistico locale, in linea con la visione di un turismo di prossimità fondata sull’esplorazione immersiva del territorio e sull’esaltazione delle sue specificità.

A beneficiare di questa novità saranno soprattutto i visitatori provenienti dall’estero, che grazie al sistema di prenotazione di FlixBus, già noto a livello internazionale e disponibile in 30 lingue anche su sito e app, potranno prenotare facilimente i propri spostamenti dalle regioni vicine verso il Golfo di Squillace e in generale la provincia, ed eventualmente pianificare un soggiorno in loco.

«Sin dal nostro arrivo in Calabria abbiamo colto il potenziale inestimabile di questa terra e del suo patrimonio così ricco e diversificato, e abbiamo voluto dare il nostro contribuito per valorizzarlo al meglio, offrendo a sempre più persone una soluzione di viaggio sostenibile, sicura e alla portata di tutte le tasche», ha dichiarato Andrea Incondi, Managing Director di FlixBus Italia. «Con i primi collegamenti regionali, vogliamo incentivare la creazione di itinerari nuovi all’interno del territorio calabrese, affinché i visitatori possano farne esperienza in modo ancora più immersivo».

Entroterra: ampliate le rotte con Catanzaro, Lamezia Terme collegata con 50 località

Potenziando i collegamenti con la provincia, FlixBus punta innanzitutto ad agevolare il flusso dei turisti verso l’entroterra catanzarese, con possibili ricadute positive per le economie locali.

Viceversa, per mezzo del potenziamento in corso la società punta a creare vantaggi anche per i passeggeri della provincia, che potranno raggiungere ancora più destinazioni in tutta Italia senza cambi, oltre che arrivare, con un solo cambio, in svariate città estere grazie alle interconnessioni potenzialmente infinite disponibili all’interno della rete europea degli autobus verdi.

Innanzitutto, Catanzaro assiste all’innalzamento delle frequenze sui collegamenti interregionali con Roma, dove sono attualmente operative fino a 4 corse al giorno. Il capoluogo beneficia inoltre di connessioni dirette con altre importanti città italiane, come Firenze, Genova, Bari e Matera, e con località balneari di richiamo come Policoro e Metaponto.

Sale inoltre a 50 il numero dei centri direttamente connessi con Lamezia Terme, che si conferma uno snodo nevralgico per le tratte interregionali in Calabria.

Infatti, la città si offre non solo come hub strategico per accogliere i turisti in arrivo da molti fra i maggiori centri del Paese, come Roma, Milano, Napoli, Torino, Genova, Bologna, Firenze o Bari, ma anche come punto di raccordo per le rotte che collegano la Calabria con la Sicilia, dove sono raggiungibili città come Messina, Catania o Siracusa.

Costa: collegate Catanzaro Lido, Sellia Marina, Botricello e Cropani

Coerentemente con la volontà di veicolare i flussi dei visitatori verso le aree più strategiche per il turismo in Calabria, FlixBus consolida la propria presenza anche nel Golfo di Squillace, dove opera collegamenti diretti con le stazioni balneari di Catanzaro Lido, Sellia Marina, Botricello e Cropani.

A Catanzaro Lido confluiranno soprattutto le rotte in arrivo da importanti città del centro e del nord Italia, come Roma, Firenze e Genova, oltre che da Napoli, mentre Sellia Marina, Botricello e Cropani potranno accogliere, oltre ai turisti in arrivo da Roma e Napoli, anche quelli provenienti da Perugia.

Il servizio, effettuato con mezzi all’avanguardia nel rispetto dei più elevati standard di comfort e sicurezza e nell’osservanza di un esaustivo protocollo di tutela della salute, è prenotabile, oltre che su sito e via app, anche presso i numerosi rivenditori ufficiali dislocati sull’intero territorio nazionale.