Flutter Entertainment acquista Sisal: ultime novità

Flutter Entertainment plc ha ufficializzato un grande colpo realizzato da poco: la holding irlandese di bookmaker ha infatti acquisito Sisal, in assoluto il principale operatore italiano per il gioco d’azzardo online. L’accordo è stato trovato con CVC Capital Partners Fund VI, che ha così ottenuto ben 1,913 miliardi di euro totali per la vendita dell’operatore. Tale somma viene pagata in contante e solo al termine della suddetta transazione.

Grazie a questo acquisto si riconferma la strategia da parte di Flutter che cerca di investire per costruire delle posizioni di leadership all’interno dei mercati regolamentati internazionali. Secondo i primi dati sembra che l’intera transazione sarà completata nel secondo trimestre 2022: ma vediamo insieme quali sono le caratteristiche e le peculiarità di questi due operatori e le ultime novità in merito al loro accordo.

Flutter Entertainment

Questa holding irlandese è stata creata dalla fusione tra Paddy Power e Betfair, che hanno poi portato alla successiva acquisizione di The Stars Group. Da questo accordo dimentichiamo infatti che Sisal è una delle realtà più popolari per il gioco d’azzardo con licenza italiana, conosciuta anche dai giocatori che utilizzano siti come Sportaza Casino, che non ha la licenza AAMS.

Come è stato spiegato dal reparto gestionale dell’holding, Sisal ha il merito di aver aumentato in modo netto la sua presenza online, grazie anche alla sua piattaforma di gioco e all’alto livello di innovazione offerta agli iscritti. Si potrà quindi puntare sull’integrazione con i prodotti e le funzionalità operative di Flutter.

Sisal

Non solo è uno degli operatori più sicuri e amati per le scommesse ippiche, calcio e altri tipi di sport, giochi da casinò e lotterie. Sisal è anche una realtà storica per il gioco responsabile in Italia: ha sede a Milano e opera nel settore e nei servizi di pagamento da anni. È presente sul territorio nazionale con oltre 45mila punti vendita e la sua presenza è in crescita costante anche online. Non a caso le sue entrate totali provengono al 58% dal gioco a distanza via internet. Questo accordo permetterà alle due parti di raggiungere risultati importanti, tra cui:

● Ottenere il primato in Italia, sfruttando anche un mercato online in rapida crescita e ben regolamentato, soprattutto se consideriamo che il nostro Paese è il 2° mercato del gioco d’azzardo in Europa;

● L’aumento dei clienti con una media di 300 mila giocatori mensili coinvolti fino a quasi 10 milioni di clienti al dettaglio;

● Una strategia multicanale di Sisal che permetterà di garantire un vantaggio in termini di competizione per Flutter, soprattutto visto il divieto di pubblicità al gioco d’azzardo in Italia;

● Il rafforzamento del team di gestione, che spingerà Flutter verso una posizione di leadership nella promozione e il sostegno del gioco d’azzardo responsabile e sicuro in Italia.

L’acquisizione di Sisal

Da parte sua Sisal, attraverso le parole del suo CEO Francesco Durante, ha fatto sapere che in questi ultimi anni l’azienda è diventata una buona realtà digitale nazionale e internazionale. Grazie all’innovazione, al costante lavoro di miglioramento nel settore del gaming e al supporto del gioco responsabile sarà possibile continuare a ottenere risultati importanti. L’idea resta quella di rafforzare ulteriormente la leadership nei Flutter potrà sfruttare al meglio la posizione leader nel mercato italiano. Non mercati in cui operano grazie al business di Flutter. Una scelta che sicuramente rappresenta la fame, l’ambizione e la voglia di fare sempre un passo in avanti.

Conclusione

C’è quindi grande curiosità rispetto a questa collaborazione proprio perché unisce due realtà che sono assolutamente interessanti già singolarmente per il settore del gioco d’azzardo. Non dimentichiamo che la stessa Flutter, dopo l’acquisizione del 100% di Sisal, ha segnato un ottimo risultato nella Borsa di Londra, guadagnando quasi quattro punti. E questo è solo l’inizio di una nuova era!