“Focus on sulle urgenze/emergenze endoscopia digestiva”, il 13 marzo congresso medico a Catanzaro

“Focus sulle urgenze/emergenze in endoscopia digestiva”: è questo il tema dell’importante congresso medico che si terrà giovedì 13 marzo presso l’ateneo di Catanzaro, patrocinato dalla Scuola di Medicina e dal Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università Magna Graecia, dall’Ordine dei Medici, nonché dal Comune e dalla Provincia di Catanzaro.

L’evento, accreditato per 100 figure professionali nell’ambito dell’Educazione Continua in Medicina (ECM), affronterà le più recenti novità nella gestione delle emergenze in endoscopia digestiva, con la partecipazione di esperti del settore.

I lavori saranno aperti dai saluti del dottor Rosario Colace, presidente regionale della Società Italiana Endoscopia Digestiva (SIED) presidente del congresso, del professor Francesco Luzza, direttore del Dipartimento di Scienze della Salute e del professor Ludovico Montebianco Abenavoli, direttore della Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Digerente.

“Le urgenze di pertinenza gastroenterologica ed endoscopica rappresentano una problematica rilevante in termini di incidenza, variabilità nei comportamenti professionali, impegno di risorse umane, tecnologiche ed economiche – afferma il professor Abenavoli –. Oltretutto, tra queste, le emorragie digestive, siano esse superiori o inferiori, rappresentano ancora oggi un’importante causa di morbilità e mortalità”.

Solo una gestione appropriata del paziente nelle varie fasi del percorso può consentire un risultato ottimale, sottolinea ancora il professor Montebianco Abenavoli: “La conoscenza e l’applicazione di percorsi diagnostico-terapeutici e delle attuali linee guida, poi, permettono di tradurre nella pratica quotidiana l’efficacia che la letteratura scientifica attribuisce ai trattamenti endoscopici nei diversi contesti clinici”.

Da ciò la necessità di “definire linee di comportamento comuni che consentano di migliorare l’efficacia degli interventi e l’integrazione delle varie professionalità nella gestione dei pazienti, oltre che un miglior uso delle risorse a disposizione”.

La giornata sarà strutturata in tre sessioni, due al mattino e una al pomeriggio, durante le quali verranno trattate di volta in volta le varie tipologie di gestione delle urgenze gastroenterologiche ed endoscopiche, seguite da una discussione tra varie figure professionali.

“L’obiettivo finale sarà quello di proporre uno strumento operativo non solo a valenza aziendale, ma soprattutto che ponga le basi per l’istituzione di una rete assistenziale tempo-dipendente per le emergenze/urgenze gastroenterologiche per tutta la Calabria”, conclude il professor Montebianco Abenavoli.

La prima sessione, moderata da Filippo Bova, Enrico Ciliberto e Rosario Colace, approfondirà la gestione delle emorragie digestive con gli interventi di Carmelo Stillitano, Francesco Rettura e Rocco Spagnuolo, con una discussione animata da Antonio Basile, Isidoro Francesco Buoncompagni, Cesare Cavaliere, Mario Erboso, Ileana Maria Luppino e Ladislava Sebkova.

La seconda sessione, con la moderazione di Patrizia Doldo, Stefano Rodinò e Aldo Schicchi, vedrà le relazioni di Giulia Fonte sulla gestione delle emorragie del tratto digerente inferiore, Chiara Iannelli sull’ingestione di corpi estranei nell’adulto e nel bambino e Giulia Fabiano sulle sostanze caustiche, con discussant Riccardo Calabria, Alessandro Corea, Maria Grazia Imeneo, Lucrezia Pulitanò ed Emanuele Sireno.

Nel pomeriggio si terrà una tavola rotonda dedicata all’organizzazione delle urgenze sul territorio, con la partecipazione sia dei medici in formazione specialistica e cioè di Marialuisa Gambardella, Valentina Bottino, Carmen Colaci, Marco Colao, Anna Giudice, Giuseppe La Torre, Domenico Morano, Bruno Domenico Nirta, Eugenia Passante e Giuseppe Quintieri per il punto di vista dei medici in formazione specialistica; mentre Andrea Boccuto, Cristina Cosco, Vincenzo Cosco, Teresa D’Amico, Maria Francesca Fatta, Gianpasquale Gallo, Raffaella Marasco, Antonino Morabito Loprete, Giovanna Ruggiero ed Evelina Suraci offriranno il punto di vista del territorio.

L’evento, organizzato dalla “Present&Future”, si concluderà con la valutazione ECM e la proclamazione del nuovo Comitato Direttivo Regionale SIED.