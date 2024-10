Foglio di via obbligatorio a Catanzaro per quattro soggetti pericolosi

Questore della provincia di Catanzaro ha emesso 4 provvedimenti di “Foglio di via obbligatorio”.

Si tratta di una misura di prevenzione con la quale il Questore ordina, ai soggetti pericolosi per la sicurezza pubblica e che si trovano in un comune diverso dal luogo di residenza o di dimora abituale, di lasciare il territorio del medesimo comune entro quarantotto ore, inibendo di farvi ritorno, senza preventiva autorizzazione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a quattro anni.

I provvedimenti, finalizzati alla prevenzione dei reati, sono stati emessi su proposta dei presìdi territoriali dell’Arma dei Carabinieri.

I 4 soggetti, fermati nei giorni scorsi e sottoposti a controlli di polizia, non fornivano agli operatori delle Forze dell’Ordine, alcuna motivata giustificazione per la loro presenza in alcune zone della città, monitorate assiduamente in quanto interessate da fenomeni criminosi quali furti d’auto, danneggiamenti e spaccio di sostanze stupefacenti.

Nei confronti dei destinatari, tutti con precedenti di vario genere, tra cui reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti, detenzione abusiva di armi, furto aggravato, rapina, minacce, lesioni personali, è stato fatto, altresì, divieto di ritorno, per 4 anni, nel territorio del comune di Catanzaro.