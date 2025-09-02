Follia in Calabria, multata per aver messo crocchette per animali

Lo comunica sui social il noto Attivista per gli animali, Enrico Rizzi. Di seguito riportiamo il post integrale”

“Non c’è niente da fare, ci sono Comuni che non riescono proprio a non provare vergogna.

A San Giovanni in Fiore (Cosenza) anziché premiare e ringraziare quei cittadini mossi da un senso di amore e pietà verso gli animali che a proprie spese donano un pasto ai randagi (facendo quello che i Comuni sono obbligati per legge a fare), vengono multati in maniera del tutto illegittima come questa multa fatta ad una povera donna questa mattina “riconosciuta dal fotogramma” come si legge nel verbale (foto trappola pagata con soldi pubblici per individuare chi mette crocchette anziché per scovare chi commette reati) che invito a contattarmi perché NON va assolutamente pagata.

Non si contano più ormai le sentenze che dichiarano totalmente nulle queste multe ma evidentemente la sindaca Rosaria Succurro (Fratelli d’Italia) che dovrebbe solo provare tanta ma tanta vergogna, non lo sa.

Vietare a qualcuno di sfamare un essere vivente è un atto disumano, infame, vigliacco, codardo, oltre che voglio ribadirlo ancora, totalmente illegittimo”.