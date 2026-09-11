Fondi europei per le scuole e stoccata alle polemiche social: il Comune di Davoli investe 346mila euro per l’infanzia


Un importante finanziamento in arrivo per l’istruzione dei più piccoli, accompagnato da una netta presa di posizione politica. Il Comune di Davoli, in qualità di ente capofila, si è aggiudicato un contributo di 346.000 euro all’interno del Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027 – FESR. Le risorse saranno destinate all’acquisto di arredi didattici innovativi per la fascia d’età 0-6 anni e coinvolgeranno anche i Comuni partner di Soverato e Satriano.

​A Davoli andrà la quota maggioritaria del fondo, pari a 246.000 euro, interamente destinata al plesso dell’infanzia di via Pitagora per la creazione di spazi moderni e funzionali dedicati al gioco, alla didattica e alla psicomotricità.

​L’annuncio dell’Amministrazione comunale è stato però anche l’occasione per togliersi qualche sasso dalla scarpa nei confronti della minoranza e del dibattito politico che si sviluppa in rete.

​L’intervento dell’Amministrazione e la replica all’opposizione

​Dalla casa comunale rivendicano un metodo di lavoro fondato sul rispetto dei tempi, la programmazione degli uffici e l’intercettazione di finanziamenti europei, smarcandosi da quelle che definiscono “polemiche da social”. Secondo la maggioranza, infatti, gli interventi del Comune — comprese le attività di manutenzione ordinaria — seguono iter già stabiliti e non prendono il via grazie a fotografie o segnalazioni pubblicate sul web da parte della minoranza per intestarsi meriti a posteriori.

​Se da un lato viene riconosciuto come legittimo il ruolo di controllo dell’opposizione, dall’altro l’Amministrazione denuncia un atteggiamento di ostruzionismo sistematico. Continue richieste e iniziative formali finirebbero, secondo la nota, per sovraccaricare gli uffici e sottrarre energie preziose al lavoro amministrativo.

​«Un Comune non si amministra sui social e i risultati non si misurano dal numero delle polemiche, ma nelle risorse ottenute e nei servizi migliorati», ribadisce la maggioranza, garantendo di voler proseguire lungo la strada dei fatti concreti: «Andiamo avanti al servizio di Davoli. Il meglio deve ancora venire».