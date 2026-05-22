Fondi europei, Regione Calabria, Corte dei conti

C’informa la Corte dei conti che la Calabria ha impegnato solo il 39% dei tantissimi fondi del PNRR europeo; e già sarebbe una cifra irritante, ma c’è di peggio: che in Calabria impegnato non significa un bel niente, perché i progetti realizzati, o almeno iniziati, sono molto di meno. Morale della favola? Tra un mese dovremmo restituire gran parte del denaro.

E nemmeno è una novità. La Regione Calabria fa… fa-non… la Regione Calabria rimanda indietro i soldi, italiani ed europei, da quando esiste, dal 1970. Ciò accade… accade-non… sotto la sinistra, il centrosinistra, e quello che, a parole, si chiama centrodestra, però di destra non ha un accidenti; e non ne ha lo stile.

Cerchiamo di capire i motivi del disastro. Eccoli, secondo me:

– Apparato burocratico regionale pletorico e inetto, in gran parte frutto di raccomandazioni e lottizzazioni e amicizie e parentele;

– Rapporti personali tra i politici e i passacarte, dovuti in gran parte all’appartenenza di entrambe le categorie a qualche “club” o loggia o altro;

– Idem per le Province;

– Polverizzazione del territorio in 404 Comuni, di cui almeno 300 poco e niente abitati; vanno urgentemente conurbati a forza!

– Gravissima carenza di idee da parte del ceto intellettuale coccolato e pagato e cittadino onorario di qualche villaggio; e, peggio, mutismo delle università e relativi specialisti;

– Dilagare di utopie che, a sentire il dotto, paiono vere, e fruttano applausi e compensi, ma sono assolutamente campate in aria;

– Assenza totale di partiti politici seri e riconoscibili;

– E non parliamo dell’opinione pubblica, che è muta come i pesci quando chiacchierano con le tartarughe.

La responsabilità politica è dei politici, che, o per pochezza etica o per interesse o per amicizie più o meno inconfessabili, non danno ordini e non controllano.

Idem per il governo, che, fregandosene di leggi e regole e interessi, dovrebbe mandare un commissario con pieni poteri.

Intanto la Calabria è, a parte la Guyana, l’ultima d’Europa.

Ulderico Nisticò