Fondi PAC a Davoli: 150mila euro per la riqualificazione e la messa in sicurezza di Via Santa Lucia



​Arriva una nuova risorsa economica a favore della viabilità e dello sviluppo rurale nel Comune di Davoli. L’amministrazione comunale è risultata ammissibile e finanziabile per un importo di 150.000 euro all’interno del Programma Strategico della PAC 2023-2027 (Intervento SRD07), misura espressamente dedicata agli investimenti infrastrutturali nelle aree agricole e socio-economiche rurali.

​I fondi ottenuti saranno interamente destinati al rifacimento e all’adeguamento di Via Santa Lucia, un’arteria strategica per il territorio locale. L’intervento punta a migliorare la sicurezza stradale, l’accessibilità e le condizioni di vivibilità complessive della zona attraverso una serie di opere mirate:

Gestione delle acque meteoriche: risistemazione delle cunette e manutenzione degli attraversamenti per garantire il corretto deflusso e prevenire dissesti;

​Manto stradale: ripristino della pavimentazione nei tratti ammalorati;

Viabilità: allargamento della carreggiata, attuato dove le condizioni tecniche del terreno lo consentano;

​Pubblica illuminazione: installazione di 9 nuovi punti luce per incrementare la visibilità notturna e la sicurezza dei residenti.

​L’intervento si inserisce nella linea programmatica della compagine di governo “Impegno Comune per Davoli”, confermando l’orientamento verso una pianificazione a lungo termine volta al potenziamento dei servizi e delle infrastrutture rurali del territorio.