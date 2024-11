For Future Makers: il Contest per Scoprire e Premiare i Talenti Calabresi

Un’occasione senza precedenti per i giovani calabresi di cogliere le opportunità non sempre palesi nel mondo dell’innovazione digitale, con prestigiosi premi che celebrano il talento e l’impegno per i vincitori e la possibilità di trasformare le loro idee in realtà.

Catanzaro – Il 4 novembre presso il Teatro Comunale di Catanzaro sarà il primo passo di un percorso senza precedenti per i giovani talenti calabresi. 4FM: For Future Makers, promosso da IFM Academy, non è solo un evento ma una chiamata all’azione per i ragazzi del territorio, affinché diventino protagonisti di un cambiamento reale. Con il supporto di aziende e istituzioni, 4FM mira a scoprire talenti digitali e a trasformare idee innovative in progetti concreti, aiutando i partecipanti a costruire un futuro professionale in Calabria.

Un’opportunità per costruire il futuro senza partire

4FM nasce dal desiderio di colmare una lacuna: dimostrare che si può costruire una carriera tecnologica e innovativa rimanendo in Calabria. Per questo, l’iniziativa non si ferma a una semplice vetrina, ma offre esperienze dirette e confronto pratico con professionisti di altissimo livello. Ogni tappa del percorso – dal Contest Day al Bootcamp fino all’Hackathon – è pensata per fornire competenze concrete e avvicinare i ragazzi al mondo del lavoro.

Formazione, imprenditorialità e crescita personale

– Contest Day (4 novembre al Teatro Comunale di Catanzaro): una giornata dedicata al lancio della sfida, dove giovani talenti saranno chiamati a mettere in mostra le proprie capacità di problem-solving applicate a sfide reali.

– Bootcamp primaverile: un’esperienza di formazione intensiva con imprenditori e professionisti per sviluppare le idee in progetti reali, stimolando un percorso imprenditoriale autentico.

– Inside Tour: un’opportunità unica per vedere come lavorano le aziende innovative e toccare con mano la tecnologia del futuro. Questa tappa consente ai ragazzi di comprendere le dinamiche aziendali e sviluppare competenze chiave per entrare nel mondo del lavoro.

– Hackathon finale: un’esplosione di creatività in cui i giovani finalisti, dopo aver lavorato sulle loro idee, le presentano a una giuria di esperti. I migliori potranno vivere esperienze esclusive “lì dove l’innovazione prende vita”, accedendo a premi che potrebbero aprire loro le porte al mondo professionale.

Le scuole e l’intelligenza artificiale: formare le menti del futuro

Coinvolgere gli studenti del quinto anno delle superiori di Catanzaro è un passo importante di 4FM: aprire il mondo digitale a chi sta per entrare nel mondo del lavoro o dell’università. Mostreremo ai ragazzi le potenzialità dell’intelligenza artificiale e li avvicineranno alle sfide che li aspettano, aiutandoli a diventare “makers” di una Calabria innovativa e digitale.

Un’opportunità concreta, sostenuta dalle imprese locali

L’iniziativa è sostenuta da un gruppo di aziende visionarie che, senza oneri per i partecipanti, investono nel futuro della Calabria. L’obiettivo è chiaro: offrire ai giovani calabresi l’opportunità di crescere, innovare e contribuire allo sviluppo della propria terra. Questa è una chiamata aperta ai giovani per diventare protagonisti e per creare un domani che inizi proprio qui, a Catanzaro.