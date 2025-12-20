Formazione internazionale per i docenti ed il Dirigente del “Malafarina” di Soverato!

Un importante traguardo formativo è stato recentemente raggiunto dai docenti Caterina Gatto, Lucia Sica e Vincenzo Carito, insieme al dirigente scolastico dell’Istituto Malafarina di Soverato, Saverio Candelieri che hanno seguito e completato con successo un corso intensivo di lingua inglese di 30 ore, organizzato dalla Teacher Academy Ireland Ltd per conto di Europass Teacher Academy, attestandosi ad un livello B2.

Il percorso formativo, finanziato nell’ambito dell’azione Erasmus+ PNRR, rientra tra le proposte di eccellenza della Europass Teacher Academy.

Il corso, rivolto a docenti con competenze di partenza di livello B1, ha avuto come obiettivo quello di consolidare e potenziare le abilità linguistiche in contesti sia professionali che comunicativi. Il programma ha previsto attività mirate al miglioramento delle strutture grammaticali, lessico, pronuncia e conversazione, con particolare attenzione allo sviluppo della fluenza comunicativa e alla consapevolezza degli errori più comuni nell’apprendimento della lingua inglese.

Elemento distintivo del corso è stato l’approccio CLIL (Content and Language Integrated Learning), che ha permesso ai partecipanti di utilizzare la lingua inglese in attività interdisciplinari, nella microlingua settoriale ed in situazioni realistiche al di fuori dell’aula, favorendo l’apprendimento autentico.

Accanto alla formazione linguistica, il percorso ha incluso momenti di confronto internazionale, consentendo ai docenti di entrare in contatto con colleghi provenienti da altri Paesi europei e di costruire una rete di relazioni professionali.

L’esperienza rappresenta non solo un arricchimento personale e professionale per i docenti coinvolti, ma anche un valore aggiunto per l’intera comunità scolastica del Malafarina di Soverato che potrà beneficiare di metodologie innovative e di un utilizzo sempre più efficace della lingua inglese.

L’impegno dimostrato dallo staff del Malafarina testimonia, ancora una volta, l’attenzione dell’istituto verso l’internazionalizzazione, la formazione continua ed il miglioramento della qualità dell’offerta educativa, in linea con le priorità europee per l’istruzione e con la crescita professionale del personale scolastico.