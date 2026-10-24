​Fornisce false generalità e guida con patente revocata: 45enne denunciato

Controllato alla guida fornisce false generalità, per questo motivo un quarantacinquenne Vibonese è stato denunciato a Soveria Mannelli. Nel corso di un servizio di controllo alla circolazione stradale svolto nei giorni scorsi, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno deferito in stato di libertà l’uomo, già noto alle forze dell’ordine.

Controllato a bordo di un’utilitaria, ha inizialmente tentato di sviare i militari, fornendo identità ed elementi anagrafici falsi. Gli immediati accertamenti condotti dall’Arma hanno tuttavia consentito di risalire alle sue reali generalità, facendo emergere un quadro di plurime violazioni.

Dalle verifiche è risultato infatti che il conducente era sprovvisto della patente di guida, poiché revocata a seguito di una precedente sottoposizione alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

Inoltre, i Carabinieri hanno accertato l’inosservanza dell’obbligo di dimora nel proprio comune di residenza, prescrizione cui l’uomo era tenuto in quanto attualmente affidato in prova ai servizi sociali.

Alla luce dei fatti contestati, l’automobilista è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per falsa attestazione a pubblico ufficiale, guida senza patente e violazione delle prescrizioni imposte.