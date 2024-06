Forno abusivo sequestrato dai Carabinieri e Asp

I Carabinieri della Compagnia di Lamezia Terme congiuntamente a personale del Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione dell’ASP di Catanzaro hanno proceduto al sequestro di una attività completamente abusiva nel territorio di Lamezia Terme apponendo i sigilli.

L’esercizio era privo di ogni forma autorizzativa, amministrativa e sanitaria, nonché anche dei requisiti igienico-sanitari e della autorizzazione alla immissione in atmosfera dei fumi, per come previsto dal D.L.vo 152/06.

In relazione alle suddette irregolarità ed alla mancanza di rintracciabilità, gli Organi di controllo hanno pure sequestrato il pane tenuto in giacenza per essere subito venduto.