Forse non sapete che dovrete spendere

Sembra che il piano italiano venga approvato, quindi arriveranno i fondi europei. E in Calabria? Premessa: al 95%, vince il centro(destra) di Occhiuto, seguito, a molta distanza, dall’avventurosa Ventura comparsa ieri. Diamo però, pro forma, spazio anche a de Magistris, Tansi, Magorno e Compagniacantando. Questa è la Calabria del prossimo ottobre.

Intanto la Banca d’Italia c’informa che il PIL calabrese, già bassissimo, è sceso del 9%: congratulazioni!

Lasciamo stare le ridicole fandonie pinoaprilesche del 70% del recovery a Sud, e quindi anche alla Calabria. Ma qualche cosa anche per noi poveri calabrotti ci sarà. Diciamo, a occhio, 5 miliardi di euro, che sarebbero 9.680 miliardi di lire; diviso per kmq, 645.423.333 di lire; ovvero 333.379 euro.

Insomma, sono tanti soldi in mano a chi ad ottobre sarà presidente.

Ebbene, sappiano i suddetti Ventura, de Magistris, Tansi, Magorno e Compagniacantando, e Occhiuto, quanto segue: SE NON SPENDONO QUEI DENARI, L’EUROPA SE LI RIPIGLIA ENTRO SEI MESI. E senza pietà. E farà bene.

In lingua italiana, spendere vuol dire solo spendere. Non vuol dire “progetti sponda” alla Chiaravalloti; non vuol dire “impegnare” alla Mario Oliverio e Antonio Viscomi. Vuol dire prendere i quattrini, meglio se in contanti, e darli a qualcuno che ne abbia diritto e ragione: imprenditori, operatori turistici, professionisti, operai, fornitori eccetera. Stavolta non c’è spazio per le furbate.

Chi deve SPENDERE? Presto detto. Il responsabile politico deve decidere, e subito, e senza stare a vedere se Pino è d’accordo e Pallino no. Il passacarte deve eseguire, altrettanto presto e bene. E se no, licenziato! Poi il TAR lo riassume, questo è sicuro: ma intanto il pigro litiga con la moglie e si deve pagare l’avvocato.

Servono idee, dunque; e progetti veri; e niente assistenza, solo produzione e lavoro. Idee? Finora, i candidati di cui sopra di idee non ne hanno mai espressa una, tranne l’intenzione di candidarsi. Aspetto i luminosi pareri dei candidati… con calma, penso, a Natale 2021 o 22.

E i sederi piatti? Peggio: la Calabria è l’unica che non si fa manco un poco di pubblicità turistica balneare; figuratevi se parla di Dante! Eccetera.

Come mi vengono a mente, queste cattiverie? Perché la Calabria, intesa come Regione, è dal 1970 che piglia fiumi di monete, e, per inettitudine di funzionari e politicanti, li rimanda indietro.

Stavolta, Ursula i baiocchi se li ripiglia con le sue stesse mani.

Ulderico Nisticò